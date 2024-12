¡Se viene la navidad y con ella las superofertas!.

Y cerca de diciembre comienza la época de la Navidad: regalos, decoración y visitas de familiares. Por lo que sería nada raro que la mayoría comencemos a recorrer todos los negocios y tiendas en busca del regalo perfecto para esa personita importante de nuestra vida.

Pero, si nos ponemos en modo inteligente, no sería para nada difícil poder dar las ofertas de navidad; quizás esto requiere que estamos un poco más atentos o que realicemos una búsqueda más exhaustiva de lo habitual, pero nada de esto es más de lo que ya hemos hecho en alguna otra ocasión… simplemente rodeados de un ambiente más festivo.

Es por ello que en este artículo, vamos a nombrarte algunos tips para que puedas encontrar la mejor opción para ese regalo perfecto.

Comprar con tiempo

Este sería el mejor consejo, aunque sabemos que muchas veces las tareas y el ajetreo del día a día nos lleven a comprar en último momento y quizás muy cerca de la fecha; la verdad es que, lo mejor, es tratar de ponernos en marcha algún tiempo antes, no solamente para poder elegir con mayor detenimiento, si no también para no caer en la falta de algunos productos por la demanda.

Semanas especiales

Generalmente, un tiempo antes de las fiestas, muchas tiendas y negocios suelen largar ofertas de navidad o Cyber Weeks, donde los precios, en algunos casos, suelen ser mucho más baratos o, en otros casos, darnos ciertas facilidades de pagos con determinadas tarjetas o cuotas sin interés en el caso de los regalos que signifiquen importes altos.

En el caso de las compras en línea, debemos tener en cuenta el tiempo de entrega; nada sería más frustrante que haber elegido ese regalo perfecto y que esté, por motivos de viaje y el correo, termine llegando tiempo después de las fiestas.

Vouchers u órdenes de compra

Muchas veces, sobre todo cuando sabemos que nuestro público es exigente, lo mejor que podemos hacer es buscar una orden de compra en alguna tienda para comprar algo que sabemos que puede no terminar gustando.

En el caso de las épocas navideñas, muchas marcas ofrecen de por sí opciones de órdenes de compra o vouchers navideños para que podamos regalar, siempre y cuando tengamos la certeza que el lugar puede ser del agrado de la persona que va a recibir el presente.

Regalos funcionales

Muchas veces, en el apuro y la necesidad de cumplir, terminamos por regalar algo que sabremos que terminará siendo descartable o juntando polvo en algún rincón de casa de nuestro agasajado.

Por ello, si pensamos en un regalo, lo ideal, sería que pensemos en algo que pueda resultar funcional a la persona o en todo caso, si se nos ocurre algún presente que sabremos que va a ser de un solo uso, elegir algo que realmente signifique: una bebida que guste o que sea exótica, un dulce de alguna casa reconocida o una sesión de masajes o spa… por qué no.