Tigre finalizó el Programa de Prácticas Profesionalizantes 2024 con una ceremonia en el CUT

En el Centro Universitario Tigre, el Municipio entregó certificados a estudiantes que participaron del Programa de Prácticas Profesionalizantes 2024. Más de 127 jóvenes realizaron pasantías en diversas áreas municipales para prepararse para el ámbito laboral.

En el Centro Universitario Tigre (CUT), el Municipio de Tigre realizó la entrega de certificados a más de 127 estudiantes que participaron del Programa de Prácticas Profesionalizantes 2024. Este programa, que busca fortalecer el vínculo entre la educación secundaria, la comunidad local y el ámbito laboral, permitió que los jóvenes adquirieran experiencia en diferentes áreas municipales durante dos meses y medio.

Las instituciones participantes incluyeron el Instituto Santa Ana de General Pacheco, las escuelas técnicas Nº 1 de El Talar y Nº 3 de Benavídez, el Centro de Formación Integral Fundación Nosotros de Tigre y la Escuela Hogar Don Orione de Tigre.

La secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, destacó la importancia del programa: "Estamos culminando este proyecto educativo, cuyo objetivo es brindar herramientas y experiencias que les permitan insertarse en un ámbito profesional que aún es nuevo para ellos. Para nosotros es una alegría abrirles las puertas y contar con su frescura e ideas nuevas para nuestra gestión."

Entre los testimonios de los pasantes, Magali, quien trabajó en el área de Periodismo, expresó: "Fue una experiencia muy hermosa. Aprendí mucho y me llevo amigos y aprendizajes que me servirán para la vida." Por su parte, Mateo, del Área de Despacho y Digesto, afirmó: "Si tuviera la oportunidad de volver, sin dudas lo haría. Me encantó cómo me recibió la gente."

Los jóvenes realizaron actividades en diversas dependencias municipales como Zoonosis, centros de salud, el Hospital Materno Infantil, Subsecretaría de Obras Públicas, Cultura, Turismo, y Tigre Instituto Formativo (TIF). Además, se desempeñaron en áreas de comunicación, contaduría, recursos humanos, inspección de obras, innovación y gestión ambiental, entre otras.