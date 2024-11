Diputados del Frente Renovador impulsan regulación de apuestas online en jóvenes

Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez, diputados del Frente Renovador, participaron en un seminario en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) para debatir sobre la problemática de la ludopatía juvenil y presentar su proyecto de ley, que busca regular las apuestas online entre jóvenes.

Los diputados nacionales del Frente Renovador, Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez, impulsan un proyecto de ley para regular las apuestas online en jóvenes y combatir la creciente problemática de la ludopatía juvenil en Argentina. Ambos participaron recientemente en un seminario en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), donde debatieron sobre los efectos de la ludopatía en la juventud y la necesidad de concientizar sobre sus riesgos.

En su intervención, Micaela Morán advirtió sobre el impacto de la ludopatía en los adolescentes, resaltando que “los chicos empiezan a no dormir y a no comer. Cambian la plata que sus padres les dan para comer en el colegio por apostar”. Morán señaló que algunos docentes han informado casos de estudiantes que no se alimentan correctamente tanto en sus hogares como en la escuela, debido a la adicción al juego, llegando incluso a desmayarse.

En sintonía con su compañera, Ramiro Gutiérrez valoró la participación de la UADE en la iniciativa de concientización: “Es muy importante que la UADE sea una de las universidades que corra en punta ante el problema de la ludopatía, porque la ludopatía no es un juego”, afirmó el legislador.

El proyecto de ley presentado por los diputados busca prevenir y regular las apuestas online a las que acceden jóvenes desde los 15 años de manera clandestina y compulsiva, ya que en Argentina aún no existe una normativa específica sobre el tema.

Morán y Gutiérrez coinciden en que es esencial visibilizar la ludopatía como un problema silencioso que afecta a las nuevas generaciones y que exige una regulación urgente. Según explicaron, el acceso de los jóvenes a plataformas de apuestas en línea es cada vez más frecuente y muchas veces ocurre sin conocimiento ni control por parte de sus padres.

El proyecto incluye medidas para prohibir el acceso a menores de edad en estas plataformas y establecer mecanismos de control y monitoreo en las apuestas online. En sus intervenciones, los legisladores recalcaron que la ludopatía entre los adolescentes no solo afecta su salud, sino que también compromete su rendimiento escolar y su entorno familiar.

Ambos legisladores destacan la importancia de un marco legal que aborde la ludopatía juvenil como un problema de salud pública, y subrayan que esperan que el debate en el Congreso Nacional permita que la sociedad entienda los riesgos de las apuestas online en menores de edad y la necesidad de actuar al respecto.