San Isidro: dos cuidacoches intentaron robar una camioneta y fueron detenidos

Un hombre descubrió a dos cuidacoches queriendo robar en su camioneta y los denunció al Municipio a través del WhatsApp “Ojos en Alerta”, lo que permitió una intervención inmediata de la Patrulla Municipal que los detuvo.

El fin de semana, en la zona costera de San Isidro, se registró un intento de robo a una Renault Duster estacionada en la calle Sebastián Elcano al 600, en Acassuso. El dueño del vehículo había dejado su camioneta bajo el “cuidado” de dos trapitos cuando, poco después, recordó que no había cerrado el auto y decidió regresar para verificar.

Al acercarse, descubrió a uno de los cuidacoches dentro de su vehículo, revisando sus pertenencias. De inmediato, el hombre envió un mensaje de audio al WhatsApp “Ojos en Alerta” del Municipio, alertando al Centro de Operaciones Municipal (COM) de la situación.

“Estoy en Sebastián Elcano al 600, estacioné en la calle y se me acercaron dos trapitos, me cobraron estacionamiento y cuando me estaba alejando me acordé que no había cerrado el auto y cuando me asomo para cerrarlo, veo uno metido en mi auto, viendo qué tenía. Es un flaco con jeans rotos, gorra y chaleco. Si pueden mandar a alguien”, describió el dueño en el audio enviado al COM.

La rápida respuesta de la Patrulla Municipal permitió la detención de los dos sujetos, quienes fueron trasladados a la Comisaría 4° de San Isidro.

“Ojos en Alerta” es un programa de comunicación directa entre los vecinos y el Centro de Operaciones Municipal (COM), a través de WhatsApp, para reportar situaciones de emergencia, enviar fotos, videos y la ubicación en tiempo real. Desde su implementación en julio, ya se capacitaron 5.000 vecinos y se han registrado más de 400 alertas, resultando en 20 detenciones.

Además, el Municipio de San Isidro cuenta con una red de 1.293 cámaras de vigilancia, 46 motos y 90 móviles equipados con GPS y conectados al COM, patrullando las calles las 24 horas todos los días del año.

Este año, el Municipio incrementó las tareas de patrullaje gracias a la incorporación de un nuevo cuerpo de Agentes de Prevención en Vía Pública. Desde el inicio del año, se sumaron 80 nuevos agentes, se inauguró una nueva base policial con 80 efectivos asignados a barrios populares, y se entregaron 16 nuevas patrullas a las comisarías locales.