San Isidro logra nueve medallas en los Juegos Bonaerenses 2024

Con una delegación de 160 representantes, San Isidro obtuvo nueve medallas en los Juegos Bonaerenses 2024 celebrados en Mar del Plata, destacándose en atletismo, fútbol playa y rugby, entre otros deportes.

La delegación de San Isidro alcanzó un total de nueve medallas en las finales de los Juegos Bonaerenses 2024 celebradas en Mar del Plata. Con un equipo de 160 representantes, San Isidro se sumó a los más de 26 mil participantes de todo el país que compitieron en este evento que reunió durante la semana a jóvenes y adultos.

“Queremos felicitar a todos los que participaron representando a San Isidro. Es un orgullo que se hayan destacado en sus disciplinas. Vamos a seguir impulsando el deporte en San Isidro porque es formador de valores, motor de inclusión social y hace a una mejor calidad de vida”, expresó el intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

Entre los atletas más destacados de San Isidro se encuentran Antonella Barba y Manuel Zapacosta, ambos del equipo municipal de atletismo. Barba se llevó la medalla de oro en 100 metros, mientras que Zapacosta obtuvo el bronce en salto en alto.

Otros deportistas que contribuyeron al éxito de San Isidro fueron: Carla Sproviero (bronce en salto en largo), Agustín Poghettini (plata en salto en largo), Guido Ferrari (bronce en 100 metros) y Trinidad Gullo (bronce en 100 con vallas).

En cuanto a las disciplinas grupales, el equipo sanisidrense de fútbol playa sub 18 ganó la medalla de oro, mientras que el equipo de fútbol 11 sub 14 se alzó con el bronce. En rugby seven, la categoría sub 14 también consiguió una medalla de oro.

La 33° edición de los Juegos Bonaerenses incluyó más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad, trasplantadas y adultos mayores, abarcando una variedad de competencias y actividades.

Dentro de la delegación de San Isidro, 16 adultos mayores participaron en competencias como burako, tejo masculino y femenino, tejo mixto, bonaerenses en carrera y bocha.

Además, 120 jóvenes del distrito compitieron en categorías como ajedrez, atletismo, fútbol 11, fútbol playa, gimnasia, natación, patín, rugby, taekwondo y tenis. 24 personas con discapacidad también formaron parte de la delegación, participando en fútbol, natación, atletismo, tenis de mesa y goalball.