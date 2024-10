Flor Regidor aclara todo: “No cobro en dólares ni soy tercera en discordia”

La ex participante de Gran Hermano, Flor Regidor, se defendió de los rumores que la vinculan con futbolistas y de una supuesta presencia paga en una fiesta. “Se levantaron con ganas de romperme las pelotas”, afirmó.

La ex participante de Gran Hermano, Flor Regidor, se manifestó en sus redes sociales tras los rumores que la vincularon con futbolistas y con una supuesta presencia paga en una fiesta en un yate. En un descargo, negó las especulaciones y expresó su molestia hacia los rumores que circulan en redes sociales.

“Me estoy yendo al aeropuerto, pero voy a hacer un descargo porque estoy harta. Bueno, si tienen Twitter habrán visto que en esta semana me pusieron en 80 quilombos. Se levantaron con ganas de romperme las pelotas y joderme la vida”, dijo Florencia al comenzar su descargo.

Regidor se refirió a distintos rumores que surgieron en redes sociales, como el de su presencia en una fiesta junto a futbolistas. Aclaró que fue invitada al evento y que no cobró la cifra de 15.000 dólares que se especulaba. “Ojalá, ojalá. La verdad, las chicas que hacen eso, las aplaudo porque son unas genias. Con suerte a fin de año voy a poder comprar un Palio con lo que estoy ahorrando”, expresó entre risas.

También desmintió haber sido la “tercera en discordia” en la relación entre Marisol y el Chino y con Valu Cervantes y Enzo Fernández. Sobre este último rumor, Florencia comentó: “Mis respetos a Valu Cervantes, reina. Encima con ese bebé que hiciste, no, no, no, te amo. ¿En qué momento voy a ser yo la tercera en discordia? Por Dios”.

Para finalizar, lanzó una advertencia a las cuentas de Twitter que, según ella, se dedican a difundir información falsa usando su imagen. “Este video es especialmente para todas las cuentas de Twitter que se dedican a inventar fakes. Dejen de poner mi cara porque les voy a meter una denuncia. Y búsquense un laburo honesto, ¿ok?”, concluyó contundente.