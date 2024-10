Carolina Farias, rectora de la Universidad del Delta: “Estamos luchando por mantener la oferta académica en un contexto muy complicado”

Carolina Farías, rectora de la Universidad Nacional del Delta, expresó su profunda preocupación por la falta de presupuesto y el impacto que esto podría tener en el futuro académico de la institución.

En diálogo con Conexión Local por FM Open, la rectora de la Universidad Nacional del Delta, Carolina Farias, ofreció un detallado panorama sobre los desafíos que enfrenta la institución educativa, particularmente en cuanto a la asignación de recursos presupuestarios por parte del Estado nacional. A pesar de las dificultades, la universidad sigue adelante con iniciativas educativas que buscan responder a la creciente demanda de educación superior en la región norte del conurbano bonaerense.

"Este proyecto educativo fue creado para cubrir la necesidad de educación superior en una región que lo pedía hace tiempo. Desde sus inicios en 2023, cuando fue aprobada en Diputados y luego en el Senado, la Universidad del Delta ha sido parte de un grupo de cinco nuevas universidades, entre las que se incluyen la de Pilar y Río Tercero. Desde entonces, hemos trabajado con mucho esfuerzo para poner en marcha la universidad y hoy ya contamos con unos 1500 alumnos que están cursando diversas carreras y diplomaturas", explicó Farias.

Sin embargo, la rectora reconoció que las restricciones presupuestarias actuales han tenido un impacto directo en la posibilidad de ampliar la oferta académica. "Teníamos proyectadas más actividades y carreras, pero debido al conflicto con el Gobierno Nacional por la falta de presupuesto, hemos tenido que ajustar nuestros planes. Aún así, hemos logrado lanzar diplomaturas, cátedras abiertas y cursos de extensión como los cursos de inglés en convenio con la Universidad de Quilmes, los cuales se agotaron rápidamente", detalló.

La problemática presupuestaria fue una constante en las universidades públicas durante el último año, y Farias explicó cómo afecta esto directamente a la Universidad del Delta, una institución que está dando sus primeros pasos. "Estamos armando equipos de trabajo, investigadores, docentes y no docentes. Si el Estado no envía los fondos necesarios, se verá afectada nuestra capacidad de abrir nuevas carreras de grado el próximo año. Esto significaría que muchos estudiantes que ya conocen nuestra oferta no podrían comenzar sus estudios", advirtió.

Al ser consultada sobre la reciente marcha en defensa de la educación pública, Farias confirmó la participación activa de la universidad en estas manifestaciones. "Acompañamos las marchas del 23 de abril y de la semana pasada, y el 27 de septiembre, todos los Consejos Superiores de las universidades nacionales, incluida la del Delta, adhirieron a la marcha y manifestaron su apoyo a las demandas que se le hacen al Poder Ejecutivo", explicó.

En una parte de la entrevista, Farias fue consultada sobre la relación entre el actual gobierno y las universidades. "Estoy completamente segura de que hay un ensañamiento del gobierno con las universidades nacionales. Esto no es solo una percepción, es algo que vivimos a diario. Desde el inicio de la gestión, se han tomado decisiones que afectan directamente el funcionamiento de las universidades, como la resolución ministerial de la ex ministra Sandra Petovello, donde se anunciaba el cierre inminente de cinco universidades, incluida la nuestra. Esto muestra un desconocimiento total de cómo funciona el sistema universitario", enfatizó.

Farias también desmintió las afirmaciones del gobierno respecto a la falta de transparencia de las universidades. "Se ha intentado desprestigiar a las universidades diciendo que no presentamos auditorías ni balances, lo cual es completamente falso. El sistema universitario argentino está reconocido a nivel mundial y funciona muy bien. Tenemos que mejorar ciertos aspectos, como el acompañamiento a los alumnos que no logran finalizar sus estudios, pero eso no significa que el sistema esté mal", afirmó.

Uno de los temas más delicados que abordó la rectora fue la situación de los docentes universitarios en el contexto actual. "El docente universitario no trabaja por dinero, lo hace por vocación, por su vínculo con el conocimiento y la investigación. Pero la realidad es que sin un salario acorde, es cada vez más difícil sostener la docencia. Muchos de nuestros docentes no pueden trasladarse a la universidad por el costo del transporte. Esta es una realidad que afecta directamente la calidad y la continuidad de las clases", explicó.

Farias también subrayó la dificultad de encontrar docentes en la zona norte del conurbano bonaerense: "Es muy complicado conseguir docentes en esta región, y más aún en una universidad que recién comienza. Nacemos en un contexto muy difícil, algo que el sistema universitario argentino no había visto antes", reconoció.

Al finalizar la entrevista, Farias fue clara respecto a lo que ocurriría si no se resuelve el tema presupuestario: "Si no se soluciona el tema del presupuesto, es muy probable que el año que viene no podamos dar clases. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, ya hemos recurrido a la Justicia cuando intentaron cerrar la universidad, y la Justicia nos dio la razón. Si es necesario, volveremos a hacerlo", concluyó la rectora, dejando en claro que la lucha por mantener la Universidad del Delta en funcionamiento continuará.