Milei presentó el Presupuesto 2025: “Vamos a ponerle un cepo al Estado” y anticipó veto a proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal

El Rating de Milei

A las 21.00 comenzó la cadena nacional, con imágenes de Javier Milei ingresando al Congreso de la Nación: en ese momento el rating de los canales de aire cayó abruptamente, perdiendo 10 puntos.



Tampoco esos números perdidos se fueron a los canales de noticias, que también bajaron en el rating, pese a que era lo más comentando de la jornada de este domingo, en la que en el fútbol no jugó ningún equipo grande.



El canal más elegido entre los de aire para ver la cadena nacional de Javier Milei fue telefe, que no llegó ni a los 3 puntos de promedio.



El Nueve quedó en cero, como la TV Pública, aunque es habitual la poca audiencia del canal estatal.



Según la cuenta de C @realtime la cadena nacional cuando arrancó medía solo 3.8 sumados todos los canales de aire. A las 20, sin la cadena, los canales de aire sumaban 15.9 puntos de rating.



Los canales de noticias sumaron cerca de 6 puntos de rating entre todos, números más bajos de los habituales para un domingo.