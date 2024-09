Jey Mammón habló sobre la denuncia de abuso contra Marley y pide evitar condenas apresuradas

En una entrevista con Intrusos, Jey Mammón pidió tiempo para informarse sobre la denuncia de abuso sexual contra Marley antes de emitir una opinión, instando a no condenar basándose solo en un título.

Jey Mammón se pronunció con cautela en relación a la denuncia por abuso sexual que recientemente salió a la luz contra Marley. En una entrevista con el programa Intrusos, el conductor solicitó tiempo para leer en profundidad sobre el caso antes de emitir cualquier opinión, recordando su propia experiencia con acusaciones y la condena social que sufrió.

"No tengo idea de la profundidad de la noticia, necesito leer para saber. Cuando sepa bien de qué va, opino, no tengo problema", expresó Mammón, subrayando su enfoque prudente ante situaciones delicadas como esta.

El conductor destacó la importancia de no emitir juicios apresurados sin conocer todos los detalles, especialmente en el contexto mediático. "Hago radio y hago tele, me entero de todo, pero con un título mucha gente opinó sobre mí, ese no es mi proceder. Así como opinaron sobre mí, no me gusta opinar sobre los demás, no creo que profundice demasiado, siento que estoy hablando mucho sobre algo que no debería," continuó.

En su declaración, Jey Mammón también enfatizó que "nadie tiene que condenar a alguien en virtud de un título. No me parece que tenga que ver una cosa con la otra. La condena social frente a una acusación es impropia." Con estas palabras, el conductor busca promover un enfoque más reflexivo y menos apresurado en la opinión pública, evitando juicios prematuros basados únicamente en titulares sensacionalistas.

Las palabras de Mammón reflejan su propia experiencia con el escrutinio público y la importancia de manejar la información con cuidado, especialmente cuando se trata de acusaciones graves que pueden afectar la reputación y la vida de una persona.