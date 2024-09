Hat-trick de Florián Monzón en la victoria de Tigre sobre Unión

En una noche estelar en Victoria, Florián Monzón se convirtió en el gran protagonista al marcar un triplete en la contundente victoria de Tigre por 5-1 sobre Unión. La actuación de Monzón dejó a Unión sin posibilidades de alcanzar la punta del campeonato.

Florián Monzón brilló con un hat-trick espectacular en el partido entre Tigre y Unión, que terminó con una victoria aplastante de 5-1 para el equipo de Victoria. El delantero de Tigre, a sus 23 años, firmó su primera tripleta en el fútbol argentino, frustrando el sueño de Unión de alcanzar la punta del campeonato.

El espectáculo de Monzón comenzó a los 15 minutos del primer tiempo. Con su olfato goleador, anticipó en el primer palo para conectar de primera un centro perfecto de Martín Ortega, dejando sin opciones al arquero de Unión, Thiago Cardozo. Este gol inesperado dejó a Unión aturdido, incapaz de reaccionar ante el golpe recibido.

Antes de que el árbitro Fernando Rapallini pitara el final del primer tiempo, Monzón volvió a brillar. Con un salto impresionante, cabeceó un centro de Gonzalo Maroni desde un tiro de esquina, superando la estirada desesperada de Ortega. Tigre ya se encaminaba hacia una goleada contundente.

En la segunda mitad, con Unión intentando desesperadamente descontar, llegó el tercer gol de Monzón. A los 30 minutos, inició una jugada que parecía perdida, peleando por un balón que iba hacia el lateral. Ganó la posición en un cuerpo a cuerpo con Franco Pardo y asistió a Bernardo Benítez. Tras un pase filtrado del paraguayo, Monzón se enfrentó al arquero y, con gran habilidad, definió con un toque sutil para sellar su hat-trick.

Sebastián Domínguez, el entrenador de Tigre, decidió sacar a Monzón poco después para que recibiera una merecida ovación del público del Monumental de Victoria. Su reemplazo, el venezolano Eric Ramírez, ingresó al campo de juego mientras los hinchas aplaudían al héroe de la noche.

"Me salió en el momento: quedó para definir de primera y la toqué. Por suerte fue gol, pero lo más importante fueron los tres puntos que necesitábamos mucho", expresó Monzón sobre su tercera anotación. "Es merecido: venimos trabajando muy bien. No se venía reflejando en el marcador con tantos goles. Hoy entran y otros días, no. ¿Si me llevo la pelota? Sí, ahora me la hago firmar", agregó entre risas el delantero.

Florián Monzón, hijo de Pedro Damián Monzón, exdefensor de la Selección Argentina e Independiente, creció en un ambiente futbolístico. Realizó las divisiones inferiores en Vélez Sarsfield y llegó a Tigre cedido a préstamo desde Central Córdoba. "Mi viejo me aconseja, pero no para definir, ja. Sí para saber cómo se les dificulta a los defensores", comentó Monzón sobre las charlas con su padre.

Monzón ha tenido un recorrido variado en su carrera, jugando en equipos como Platense, Almirante Brown y el filial del Portland Timbers en Estados Unidos. Regresó a Argentina para jugar en Central Córdoba antes de encontrar continuidad y éxito en Tigre. "Estoy agradeciendo por Seba", dijo en referencia a la confianza que le brindó Sebastián Domínguez, el técnico de Tigre, quien celebró las joyas de su delantero estrella en la victoria de este sábado.