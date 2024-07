El Municipio de Tigre conmemoró el 5° aniversario del Teatro Municipal Pepe Soriano con la presencia de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), vecinos y un emotivo homenaje al reconocido actor. El evento incluyó un concierto de la Camerata de Benavídez y proyecciones sobre la historia del teatro.

El Municipio de Tigre celebró el 5° aniversario del Teatro Municipal Pepe Soriano con una emotiva ceremonia que incluyó la participación de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), vecinos y un concierto especial.

El teatro, ubicado en Ituzaingó 2950, Benavídez, fue inaugurado en 2019 por el intendente Julio Zamora, con una obra financiada íntegramente con fondos municipales. La celebración contó con la presencia de miembros destacados de SAGAI, como Jorge Marrale, Pablo Echarri, Silvina Acosta, y María Fiorentino.

“Fue una noche muy emotiva junto a los miembros de SAGAI. Celebramos los primeros 5 años de nuestro querido Teatro Pepe Soriano, acompañados por los vecinos y vecinas, así como artistas de nivel nacional y local,” afirmó la secretaria de Gobierno de Tigre, Gabriela Zamora.

Zamora añadió: “En un momento donde la cultura está en crisis, el Municipio, bajo la conducción del intendente Julio Zamora, reafirma su compromiso con la construcción de dos nuevos teatros: uno en El Talar y otro en Don Torcuato. Creemos en la transformación a través del arte, como hemos visto en Benavídez.”

La celebración comenzó con un panel donde el cuerpo directivo de SAGAI realizó un homenaje al actor Pepe Soriano, acompañado por imágenes sobre la inauguración y las actividades del teatro. El evento continuó con un concierto de la Camerata de Benavídez, dirigida por Martín Turco, y con la participación de la Orquesta de San Isidro.

La concejal Marilina Silva destacó: “Fue un evento memorable, no solo celebramos los primeros 5 años del teatro, sino también rendimos un homenaje a Pepe Soriano. El intendente Julio Zamora ha incorporado el concepto de comunidad de vida en su gestión, y esto se refleja en la política cultural municipal.”

Por su parte, Jorge Marrale, presidente de SAGAI, expresó: “Me encontré con un hermoso teatro, un gran homenaje a Pepe Soriano. Esta fecha es emotiva, ya que no hace ni un año que él no está con nosotros. El Municipio tuvo una idea sensible al nombrar este lugar en su honor. Estamos contentos y lo extrañamos.”

El Teatro Pepe Soriano cuenta con una sala para 300 personas, un escenario de 100 m², dos camarines y un anfiteatro exterior. Durante sus cinco años, ha acogido a artistas de renombre y renueva su cartelera cada fin de semana con figuras de nivel local y nacional.