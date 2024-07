Argentina derrotó a Colombia y logró el bicampeonato en la Copa América

En un intenso encuentro que culminó en el tiempo suplementario, la Selección Argentina superó a Colombia 1 a 0 con un gol de Lautaro Martínez, a pesar de la lesión de Lionel Messi que dejó el campo entre lágrimas.

La Selección Argentina logró el bicampeonato en la Copa América al imponerse 1 a 0 a Colombia en una emocionante final disputada en el Hard Rock Stadium. El único gol del encuentro fue anotado por Lautaro Martínez en el sexto minuto del segundo tiempo suplementario. Lionel Messi, quien salió lesionado entre lágrimas en el segundo tiempo, fue una de las grandes ausencias en los momentos decisivos del partido.

El ex jugador de Racing Club marcó el gol decisivo a los 116 minutos, asegurando la victoria y el título para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni. La final también marcó la emotiva despedida de Ángel Di María de la Selección Argentina.

El primer tiempo estuvo marcado por un inicio prometedor para Argentina, con Julián Álvarez generando una oportunidad clara a los 37 segundos. Sin embargo, Colombia rápidamente tomó el control del balón y comenzó a crear peligro. Luis Díaz tuvo la primera chance clara para los cafeteros a los 4 minutos, pero Emiliano "Dibu" Martínez respondió con una atajada crucial.

Colombia continuó presionando y tuvo otra oportunidad a los 12 minutos con un cabezazo de Carlos Cuesta que fue contenido por el arquero argentino. Argentina respondió a los 19 minutos con una jugada combinada entre Di María y Messi, pero el remate final terminó en las manos del arquero Camilo Vargas. A los 32 minutos, Jefferson Lerma disparó desde fuera del área, pero "Dibu" desvió el balón al córner.

La primera mitad concluyó con una oportunidad desperdiciada por Nicolás Tagliafico tras un tiro libre ejecutado por Messi. La preocupación aumentó cuando Messi cayó al suelo tras un contacto con Santiago Arias y tuvo que ser asistido.

El segundo tiempo fue más equilibrado, con ambos equipos generando ocasiones. Santiago Arias y Alexis Mac Allister tuvieron oportunidades para abrir el marcador, pero ninguno logró concretar. A los 18 minutos, Messi pidió el cambio y salió del campo llorando, siendo reemplazado por Nicolás González.

En el tiempo suplementario, Argentina mostró su determinación y finalmente encontró la gloria con un golazo de Lautaro Martínez a los 116 minutos. Di María, visiblemente emocionado, fue sustituido y se despidió de la Selección con lágrimas en los ojos.

Síntesis del Partido

Copa América 2024 - Final

Argentina 1 - Colombia 0

Estadio: Hard Rock Stadium

Árbitro: Raphael Klaus (Brasil)

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

DT: Néstor Lorenzo.

Gol: Segundo tiempo suplementario, 6m, Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 19m, Nicolás González por Messi (A); 25m, Nahuel Molina por Montiel (A); 43m, Rafael Santos Borré por J. Córdoba (C) y Kevin Castaño por R. Ríos (C).

Cambios en el primer tiempo suplementario: Juan Fernando Quintero por J. Rodríguez (C); 6m, Lautaro Martínez por J. Álvarez (A); Leandro Paredes por Mac Allister (A) y Giovani Lo Celso por E. Fernández (A).

Cambios en el segundo tiempo suplementario: Mateus Uribe por Lerma (C); Miguel Borja por L. Díaz (C); Jorge Carrascal por Arias (C); 15m, Nicolás Otamendi por Di María (A).