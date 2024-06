Detuvieron al esposo de Mabel Albornoz desaparecida en Tigre hace más de un mes

Mabel Albornoz fue vista por última vez el 8 de mayo mientras barría la vereda de su casa en la calle Albarellos. A más de un mes de su desaparición, su esposo fue detenido como el principal sospechoso.

A más de un mes de la desaparición de Mabel Albornoz, vecina de Tigre de 63 años, su esposo fue detenido este jueves. La mujer fue vista por última vez el 8 de mayo mientras barría la vereda de su casa en la calle Albarellos.

Transcurrieron 50 días desde que Mabel Albornoz desapareció. Durante ese tiempo, la causa estuvo a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, quien dirigió reiterados allanamientos en el domicilio de Albornoz y en la casa de uno de sus hijos en San Fernando, sin resultados positivos. La búsqueda se extendió a diversos puntos y hospitales de la zona, pero no se logró encontrar a la mujer.

Este jueves, durante un nuevo operativo, detuvieron al esposo de Albornoz y padre de sus dos hijos. Según las fuentes, se trata del único sospechoso en la causa, imputado por femicidio. A pesar de esto, la investigación sigue abierta a nuevas pruebas que puedan surgir.

Fuentes del caso informaron que la pareja tenía frecuentes discusiones. Las cámaras de seguridad del municipio de Tigre captaron a Mabel Albornoz barriendo la vereda de su casa por última vez el 8 de mayo, momento después del cual no se supo más de ella. Su teléfono dejó de funcionar y todas sus pertenencias, incluida su ropa y documentos quedaron en su casa. Su tarjeta SUBE no volvió a activarse, lo que indica que no se movilizó.

Albornoz era descrita como una mujer metódica y rutinaria que trabajaba en dos lugares como empleada doméstica. Los investigadores encontraron todas sus pertenencias en su hogar. "Dejó su celular, su tarjeta SUBE y billetera", explicó un investigador. Un familiar de Albornoz que vivía en la parte trasera de la casa y dependía de ella también levantó sospechas sobre su desaparición.

En su declaración, el esposo de Albornoz afirmó que el 9 de mayo se quedó en casa, aunque una cámara de seguridad lo captó saliendo con su camioneta. La fiscalía sospecha que, después de asesinar a su esposa pudo haber trasladado el cuerpo en el baúl del vehículo. Una inspección con georradares en la casa no arrojó resultados positivos, lo que refuerza la hipótesis de que el cuerpo fue retirado del lugar. Sin embargo, no se encontraron rastros de sangre u otra evidencia de homicidio.

El 9 de mayo, tras la desaparición de Mabel, una de sus empleadoras llamó al esposo para preguntar por ella. El hombre respondió que no sabía nada y, al sugerirle hacer la denuncia, comentó: "Si hago la denuncia, voy a ser el primer sospechoso". Finalmente, fue obligado por la empleadora a informar la desaparición.

El análisis del celular del acusado reveló un chat en el que confesaba a una amiga que "estaba a las piñas" con su mujer el día de la desaparición. Para los investigadores, este mensaje podría contener el móvil del crimen.

El fiscal Costa solicitó la detención hace más de diez días. El juez de garantías Orlando Díaz analizó las pruebas y ordenó la detención este jueves por la tarde. Mientras tanto, la búsqueda del cuerpo de Mabel Albornoz continúa, sin indicios claros de su paradero.