Jueza ordena investigar estados contables de OSDE por aumentos indebidos

La jueza federal María Isabel Caccioppol dispuso hoy investigar los estados contables de la empresa de medicina prepaga OSDE. La investigación busca establecer el destino de los fondos cobrados de más debido a los aumentos autorizados por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.

La decisión se tomó durante una audiencia por Zoom en el marco de un amparo colectivo. Este amparo se tramita en los tribunales federales de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

La jueza solicitó a la fiscal Josefina Minatta que "proceda a investigar los estados contables y dónde fueron los fondos de los más de dos millones de afiliados" de OSDE.

En la audiencia, la empresa estuvo representada por su director general, Luis Fontana. Sin embargo, no se alcanzó un acuerdo entre las partes.

Valeria Carreras, abogada de uno de los amparistas, denunció penalmente a OSDE. La denuncia se basa en el presunto delito de "desobediencia" de una medida cautelar que prohibía aumentar la cuota del servicio.

Según Carreras, OSDE "no ha dado cumplimiento con la cautelar de mentas y no solo ello, sino que no ha acreditado en el amparo haberlo hecho (reducir las cuotas en los términos de la sentencia judicial)".

"Tampoco comunicó de ninguna manera a mi representado, afiliado y consumidor de la empresa de salud, incumpliendo también previsiones de la Ley 24.240 (deber de informar en forma clara detalle de conceptos facturados y servicios prestados)", añadió la abogada.

En la audiencia de hoy no hubo avances sobre cómo la empresa devolverá lo cobrado de más. Tampoco se discutió cómo adecuará en el futuro los valores de las cuotas.