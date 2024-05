Dos autos se incendiaron en la Panamericana y provocaron caos de tránsito

Dos automóviles se incendiaron en la Autopista Panamericana, generando un importante operativo de bomberos y grúas que causó caos de tránsito. No se registraron heridos.

Dos automóviles se incendiaron en la Autopista Panamericana, causando un gran caos de tránsito debido a un operativo de bomberos y grúas que se encargaron de remover los vehículos. No se reportaron heridos, según la información oficial.

Uno de los incendios ocurrió en el kilómetro 13, a la altura de la salida San Martín, mientras que el otro se produjo en el kilómetro 15.500 de la misma autopista, en Olivos. Ambos incidentes se registraron en dirección hacia la Capital Federal.

La denuncia de cientos de conductores provocó la intervención inmediata del personal de la autopista y de los bomberos, lo que generó un colapso del tránsito durante varios minutos.

Una vez que los bomberos controlaron ambas situaciones, los vehículos fueron retirados de la calzada por grúas, permitiendo así la liberación de los carriles que estaban obstruidos.

Se confirmó que no hubo heridos en los incidentes, por lo que el SAME no participó del operativo.