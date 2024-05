Tigre rindió un emotivo homenaje al Cabo Segundo López, héroe de Malvinas

En un acto cargado de emoción, el Municipio de Tigre honró la memoria del Cabo Segundo Jorge Eduardo López, caído en la Guerra de Malvinas, reafirmando la soberanía argentina sobre las Islas del Atlántico Sur.

El intendente Julio Zamora acompañó a miembros de la Prefectura Naval Argentina durante la ceremonia, donde se recordó la figura del soldado tigrense perteneciente a dicha fuerza, fallecido en la Guerra de Malvinas. El evento se realizó en la Escuela Secundaria N°19 y contó con la presencia de diversas instituciones y representantes de la comunidad educativa.



En Troncos del Talar, el Municipio de Tigre llevó adelante un emotivo acto para rendir homenaje al vecino Cabo Segundo Jorge Eduardo López, fallecido en la Guerra de Malvinas el 1 de mayo de 1982. En la EES N°19 -que lleva su nombre- el intendente Julio Zamora encabezó la actividad junto a diversas instituciones locales, vecinos y vecinas y ratificó la soberanía de Argentina sobre las Islas del Atlántico Sur.



“Este fue un aniversario especial luego de la noticia de que fue identificado el cuerpo de Jorge Eduardo López. Estuvimos realizando el acto en una escuela que lleva su nombre y que es muy importante tanto para Troncos del Talar como para todo el Municipio de Tigre. Quisimos dar, de alguna manera, un mensaje para los jóvenes que muchas veces se preocupan por tener la mejor ropa o el último teléfono pero la trascendencia que tuvo el Cabo no fue por lo que tuvo sino por lo que hizo. El obrar de los seres humanos es lo que nos marca y en definitiva es lo que nos define como personas”, expresó el jefe comunal.



Y añadió: “Como todos los años, además, reafirmamos la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas. La comunidad internacional debe entender que ese pedazo de suelo, por historia y posesión, debe ser ratificado como territorio argentino más temprano que tarde. Es por ello que debemos seguir trabajando y no parar hasta que eso se convierta en una realidad”.



La actividad tuvo lugar en horas de la tarde e inició con la colocación de una ofrenda floral en la placa conmemorativa, situada en la plazoleta Cabo Segundo López. Posteriormente, el intendente dialogó con las y los alumnos de la EES N°19 sobre la historia del soldado fallecido en la gesta de 1982. Más adelante, se desarrolló el acto central con el ingreso de la bandera nacional, la entonación del Himno Nacional, interpretado por la banda musical de la Prefectura Naval Argentina, y un minuto de silencio en memoria de los héroes caídos.



“Fue un día de muchos sentimientos encontrados. Rendimos un lindo homenaje a Jorge Eduardo López para recordarlo como un héroe que fue. Desde el Municipio de Tigre trabajamos todos los días para rememorar a los ex Combatientes, los que no están y los que sí. Se mencionó que apareció el cuerpo del Cabo y eso es una gran emoción. Las Islas Malvinas deben vivir en la memoria colectiva de toda la ciudad”, comentó la concejala Cecilia Ferreira.



Para continuar la ceremonia, brindaron unas palabras el Prefecto Mayor, Osvaldo Aguirre, y la estudiante del establecimiento educativo Kiara Barreiro. Acto seguido, el intendente se dirigió a los presentes con un mensaje hacia los jóvenes sobre la importancia de recordar a los héroes de Malvinas.



“Segundo López fue y es uno de los referentes máximos que tiene la fuerza; su trabajo fue ejemplar y lo tomamos como norte para servir a la comunidad. Él falleció un día como hoy a manos de una fragata inglesa. Lo conocí, era muy trabajador, tranquilo y muy agradable en su trato. A la hermana del Cabo la vinieron desde una comisión que trataba de identificar ex Combatientes; se hizo la prueba de ADN y dio resultado positivo. Así fue como se identificó el cuerpo de Jorge. Hablé con el señor intendente Zamora y el director para comunicar este acontecimiento conmovedor”, indicó Osvaldo Aguirre.



Jorge Eduardo López nació el 26 de junio de 1962 e ingresó a la Prefectura Naval en 1980 como marinero. Siendo del escalafón Navegación fue destinado al Servicio de Buques Guardacostas y en 1982, se ofreció como voluntario para sumarse a quienes marcharían hacia las Islas Malvinas. Durante la noche del 10 de mayo, cuando cumplía una misión en proximidades de Puerto Howard, en el estrecho de San Carlos, el transporte ARA Islas de los Estados fue atacado por una fragata inglesa. La embarcación se hundió en pocos minutos y se llevó consigo la vida de 15 tripulantes, entre ellos la del Cabo Segundo Jorge Eduardo López.