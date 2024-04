María Eugenia Vidal respaldó la eliminación de moratorias jubilatorias en la Ley de Bases

La diputada nacional del PRO defendió la propuesta de la Ley de Bases que busca suprimir las moratorias previsionales y establecer un nuevo régimen que garantice una prestación mínima del 80% para quienes no alcanzaron los 30 años de aportes. Además, respaldó el achicamiento del Estado y el artículo 3 de la ley que otorga facultades al Poder Ejecutivo para reestructurar organismos públicos.

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal defendió hoy la propuesta contenida en la Ley Bases de eliminar la moratoria previsional y reemplazarla por un nuevo régimen que reconoce "una prestación del 80%" de una jubilación mínima para personas que no llegaron a los 30 años de aportes.

"Después de haber cambiado la fórmula nefasta del kirchnerismo es necesario también ser equitativos en relación a los que aportaron y los que no. La moratoria previsional no es el camino", planteó.

Para la ex gobernadora bonaerense, "tan justo como quienes no tuvieron aportes tengan una jubilación es que quienes aportaron toda su vida no la financien y que reciban lo que aportaron y no sean víctimas del achatamiento de la pirámide".

"Esta ley subsana este problema con un nuevo régimen, que les da a quien aportaron proporcionalmente a los aportes que hicieron y les garantiza una prestación mínima del 80%", detalló Vidal, sobre esta iniciativa similar a la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) que se creó en tiempos de Mauricio Macri en la presidencia del país.

La diputada del bloque amarillo dijo que no le "sorprende que el kirchnerismo no acompañe esta ley", y al respecto señaló que "si hubieran escuchado de verdad el voto no estarían esperando que cuanto peor, mejor ".

"No podemos seguir esperando que unos fracasen para ganar la siguiente elección. Un gobierno recién electo necesita herramientas. Por eso vamos a votar esta ley, porque nos debemos a los argentinos que votaron un cambio y estas reformas son un primer paso", afirmó la legisladora del PRO.

Por último, apoyó el achicamiento del Estado y en particular el controvertido artículo 3 de la Ley Bases que habilita al Poder Ejecutivo a modificar, fusionar o disolver organismos públicos.

"No es sostenible en una Argentina pobre decenas de organismos con funciones superpuestas, miles de empleados y ningún resultado. Por eso vamos a apoyar las facultades para el presidente para que pueda ordenar la estructura del Estado", cerró.