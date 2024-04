Jesús Pérez fundador del grupo vasco Pérez-Rock se define como “el último romántico de mi generación”

El cantante y guitarrista con mucho rock sobre sus espaldas, grupos, rutas y canciones en España habla por primera vez para un medio argentino sobre sus inicios, influencias, el ser músico y sobre todo su unión con Argentina a través del futbol con Diego Armando Maradona y en lo musical con Vicentico y Andrés Calamaro

Jesús antes de ahondar en tu historia junto a la música, preséntate a nuestros lectores de la Argentina y cuéntanos quién es PEREZ-ROCK que tiene su origen en el norte de España, el País Vasco

Hola amigos de la Argentina, si me hubieran dicho hace 41 años, que son los que llevo en la música, que tendría que dirigirme a vosotros, no me lo hubiera creído.

Allá por 1982 formaba junto a dos amigos mi primera banda DESAKATO. Tenía entonces dieciocho años, éramos tres chicos de un pueblo pequeño del país vasco. Para que os situéis, norte de España, tiempos convulsos por estas tierras que llevaron a un género musical que aquí se denominó RRV (Rock Radical Vasco), salían bandas como champiñones (RIP, CICATRIZ, ESKORBUTO, etc., etc.).

Al mismo tiempo surgía en Madrid la llamada “Movida Madrileña”, nosotros tirábamos más a esta corriente musical, Pop Power como nos llegó a denominar un periodista reputado de la época en el campo musical (Pablo Cabezas).

Año 1986, llega la hora de cumplir con la patria y estos deberes patrios ponen el punto final a esta primera incursión en el panorama musical.

Año 1987, una vez terminado el servicio militar nos volvemos a juntar cinco amigos y formamos A SANTO DE QUE… acentuando el carácter Rock & Rolero con formación clásica de cantante, dos guitarras, bajo y batería. Se crean un puñado de buenas canciones y se toca en gran parte de la geografía hispana.

Hablar de A SANTO DE QUE… es hablar de su buque insignia “La Blondie”, un tema que fue himno durante años por estas tierras vascas.

En 1992 me caso y llega el momento de asentar la cabeza, eso al menos pensaba yo. Fue a los dos meses de casarme cuando me proponen entrar como segundo guitarra en un grupo de la zona llamado BANETEVANBA, rock pop en euskera, grupo en el que estuve seis años.

Años 90, para mí personalmente época oscura, nada roquera. Fui padre en 1995, en que nace mi hijo Jesús y en el 2000, que nace mi hijo Andoni. Nombro a mis hijos porque tienen su importancia.

En el año 2009 y para conmemorar el 20 aniversario de la grabación del tema La Blondie, canción dedicada a una buena amiga ya tristemente desaparecida, la banda se junta en la sala Sokoa de Deba para celebrar dicha efeméride (realmente cualquier excusa nos hubiera valido). En ese concierto, el bajista no dio señales de vida y recurrir a mi hijo Jesús, al que le compré un bajo de 400€, y en 15 días lo preparamos para ese concierto tan especial. Para los más curiosos doy fe y lo tenéis colgado en YouTube, Jesús tenía 14 años. Aquel concierto nos revolvió el gusanillo tanto a mi como a Félix (batería) y junto a Jesús Jr. comenzamos una segunda etapa de ASANTO que perdura hoy en día.

Fue a raíz de un concierto de ASANTO, el 8 de septiembre del 2017, que dimos en el bulevar de San Sebastián cuando Félix se rompió el talón de Aquiles, lo que hizo que el grupo estuviera 3 meses en dique seco, es cuando me decidí a empezar mi carrera en solitario como PEREZ-ROCK.

Pérez rock va a ser la excusa perfecta para poder hacer lo que siempre tuve en mente, pero difícil de realizar cuando estás en un grupo con más gente y todos opinan. En PEREZ-ROCK hago lo que quiero, sin pedir cuentas nada más que a mi público, que es el que va a verme. Así empieza PEREZ-ROCK hasta el día de hoy.

¿Cuál es tu esencia como músico?

Me preguntas por mi esencia como músico, pero yo no me considero un músico, músico es mi hijo Jesús que lleva desde los 8 años entre corcheas, semicorcheas, fusas y semifusas, dominando trompeta, guitarra, piano, y bajo. Yo me considero artista, artista que toca la guitarra, artista que es feliz delante del público interpretando y apuntando al alma de quien quiera escucharme.



Mirando desde afuera se tiene como referencia que el rock vasco es duro ¿Estás en esa línea musical o te sientes influenciado por el rock que se hace en toda la península?

El rock radical vasco nos influyó más en las letras, políticamente incorrectas, que en la música. Las músicas por lo general eran mías y yo tiraba más al Rock & Roll que al Ska y al Punk. Esto no quiere decir que no tenga a mis espaldas conciertos y conciertos muy divertidos del Rock Radical Vasco. Eran tiempos de juventud como dije en una pregunta anterior, yo miraba más a los grupos de la movida.

¿Tus inicios musicales están ligados solo a la guitarra o ejecutas otros instrumentos? y como guitarrista quién es tu referencia y por qué.

Hasta los 17 años lo mío era el fútbol y Maradona, amigos argentinos, mi profeta.

Es a los diecisiete años cuando por casualidad y por un primo que vino un verano a nuestra casa y que tocaba la guitarra. En casa siempre hubo y hay instrumentos, mi padre era un gran aficionado y le daba a todo y a nada, laúd, bandurria, saxofón, siempre ha habido un piano en casa.

Como decía fue ese primo el que me animó a coger las seis cuerdas, veía que aprendía rápido y me lo tomé en serio. Suelo decir que de los 20 a los 30 años me dediqué a estudiar música, hice solfeo, guitarra clásica, completé y me saqué grado medio al tiempo que estudié saxo alto y tenor, he de decir que lo tengo abandonado una pena. Estuve un par de años yendo a clases de piano, el piano lo he chapurreado siempre tocando de oído.

En cuanto a mi referencia como guitarrista, sin duda ninguna mi gurú es el argentino Ariel Roth, he tenido la ocasión de verle y saludarle en varias ocasiones, aunque dudo de que él se acuerde de mí. Por cierto, la última vez que lo vi fue en una gira que hizo en solitario y descubrí no solo a un guitarrista genial sino también a un genial pianista.

¿Cómo observas la actualidad musical? ¿Te llama la atención algún cantante o grupos o sos defensor de la vieja guardia del rock?

La actualidad musical… pues he de decirte que no estamos en el momento más creativo de la historia. No me gusta la proliferación de tanto grupo “tributero”, vale que se hagan versiones porque yo también las hago, pero me gusta llevarlas a mi terreno y darles un toque personal. Ni me gusta que salgan grupos haciendo giras incluso a grupos que están en activo.

Tampoco me van los revivals de grupos que se ponen a tocar otra vez después de 30 años y viven de los recuerdos y de los éxitos, pero con cero creaciones nuevas.

En cuanto a grupos de hoy en día los hay y muy buenos entre mis favoritos Leiva, Sidecars Elefantes por citar algunos.

Inevitable preguntarte si escuchaste o estás relacionado con la música Argentina y si es así qué es lo que escuchaste y te ha llamado la atención.

Mi referencia con la música Argentina, pues como te comentaba antes me gusta mucho Ariel Roth que con su grupo Tequila revolucionario el Rock and Roll en castellano.

Me gusta también mucho Morís, me gusta Vicentico, Andrés Calamaro, he intentado escuchar a Fito Páez, pero he de confesar que no me llega a convencer.

Resumen una palabra que es PEREZ-ROCK y hacia dónde va.

Imposible responder a tu pregunta con una sola palabra cuando me has preguntado dos cosas (risas.) ¿Cómo de definirme? Soy el último romántico de mi generación.