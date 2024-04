Libres del Sur comenzó en Tigre la Campaña Nacional: “Milei dejá de ajustar al pueblo”

Los dirigentes de Libres del Sur Silvia Saravia y Oscar Hurtado encabezaron en la estación de Tigre el lanzamiento de la Campaña Nacional “Milei dejá de ajustar al pueblo”. Se recolectarán firmas a lo largo y a lo ancho del país para luego ser presentadas al gobierno nacional.

El pasado viernes, Libres del Sur comenzó en Tigre con una campaña de recolección de firmas “para que Javier Milei y los funcionarios de su gobierno escuchen la voz del pueblo argentino que exige respuestas urgentes a la realidad apremiante”. Más tarde los dirigentes se trasladaron a la Plaza Mitre de San Fernando para continuar con la campaña.

La jornada estuvo encabezada por Silvia Saravia, ex candidata a Gobernadora y principal referente provincia junto al dirigente local Oscar Hurtado y militantes el espacio.

Sobre los objetivos de la campaña, Silvia Saravia explicó “Esta campaña nacional fundamentalmente es para hablar con la gente en la calle, de alguna manera las firmas son una estrategia para poder romper un poco con esto que se dice que hay tanta gente que lo sigue bancando Milei, no es lo que nosotros percibimos, creemos de que hay un montón de gente que habiéndolo votado ya está decepcionada frente las medidas que viene tomando”.

Ante la consultada sobre que Milei está aplicando las medidas que prometió en campaña dijo “No creo que esté haciendo lo que dijo que iba a hacer porque en realidad el dijo que iba a hacer un ajuste que esta vez no lo iba a pagar el pueblo, sino que lo iba a pagar la casta. No le dijo al pueblo que iba a sufrir de esta manera, no dijo que el ajuste lo iba a hacer sobre los jubilados, no dijo que lo iba a hacer sobre los laburantes, la verdad que me parece que en eso rompió su contrato electoral”.

“Respecto del apoyo que tiene permítanme desconfiar porque hay una parte que pareciera que la única realidad es la virtualidad y hoy la virtualidad es una parte de la realidad y otra parte es la realidad presencial nosotros lo que percibimos en la calle cuando salimos a hacer la campaña contra el DNU encontramos muchísima gente muy enojada que plantea hay que salir a pelear todos juntos, el que todavía no tocó límite ve como gente a su alrededor está tocando límites así que me parece que las encuestas una vez más están tergiversando alguna situación que nosotros estamos percibiendo que se está dando de otro modo”, reflexionó Saravia durante la entrevista con medios locales.

Sobre el DNU manifestó “Ojalá el DNU se derogue antes de que terminemos la campaña que va a ser a mediados de mayo, sería muy saludable que todos los que hoy están diciendo que defienden al pueblo y tienen una representación en la cámara de diputados realmente se definan y se decidan a votar en contra para derogarlo”.

Por su Parte el dirigente local, Oscar Hurtado manifestó “Veo una desesperación de la gente, primero y principal por problemas para llegar a fin de mes, mucha gente que no tiene trabajo y depende de un plan social tiene miedo si lo va a cobrar o no y además hace más de tres meses que no se están bajando mercaderías para los comedores y merenderos comunitarios que lamentablemente muchos están cerrando”.

"Hasta la iglesia porque la Iglesia Católica salió a denunciar la falta de mercadería, así que estamos en una situación complicada, y como decía Silvia nosotros cada vez que salimos a la calle vemos que la gente que esperaba ese cambio se da cuenta que no va a venir”, agregó final,mente.