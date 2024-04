Emotivo homenaje a los héroes de Malvinas en el HCD de Tigre

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre (HCD) rindió homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas en un emotivo acto que contó con la presencia de autoridades locales, vecinos y ex combatientes.

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre (HCD) realizó un emotivo homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, a 42° años de la Gesta de 1982. La ceremonia -llevada adelante con la compañía de miembros de la Unión de Ex Combatientes de la Islas Malvinas de la República Argentina (UCIMRA) y la Banda de Música y Orquesta Sinfónica de Prefectura Naval Argentina - tuvo como premisa recordar a los 649 héroes fallecidos.



“Fue un encuentro muy emotivo gracias al impulso del proyecto de todas y todos los concejales para recordar y homenajear a los caídos en la Guerra de Malvinas. Queremos un concejo con las puertas abiertas para la comunidad de Tigre y que mejor que hacerlo con actos como estos para no olvidar a nuestros héroes. Es un orgullo presidir este cuerpo legislativo cuando toma actitudes como estas. El mensaje que queremos dar tanto de parte del intendente Julio Zamora como de quien habla es trabajar en el camino de una comunidad sin grieta; uno que pondere el respeto y el diálogo permanente”, manifestó el presidente del HCD, Miguel Escalante.



El acto se realizó en horas de la tarde e inició con el ingreso de la bandera nacional –con estudiantes abanderados y escoltas de diversas escuelas del distrito - y la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música y Orquesta Sinfónica de Prefectura Naval Argentina. Acto seguido, se presentó el cantante y ex Combatiente Socorro Díaz con un variado repertorio de su autoría.



En el transcurso de la ceremonia, además, se impuso el nombre “Malvinas Argentinas” a la sala de prensa del recinto legislativo, formalizado a través de un Proyecto de Decreto aprobado de manera unánime por todos los bloques. Asimismo, se descubrió una obra en homenaje a los 649 caídos en la Gesta y finalizó con la Marcha de Malvinas.



“Estamos agradecidos al Municipio de Tigre por la Vigilia de días atrás y ahora al Honorable Concejo Deliberante que nos abrió las puertas para este reconocimiento. Este acto se acentúa aún más porque esta es la casa del pueblo de Tigre y tiene un valor especial porque de aquí salen muchas ordenanzas y proyectos. Han impuesto el nombre de 'Malvinas Argentinas' y eso es fundamental para mantener en la memoria esta Gesta que nos marcó tanto a nosotros como ex combatientes, a las familias de los que ya no están y a la ciudadanía nacional en general”, expresó el presidente de la Unión de Ex Combatientes de la Islas Malvinas de la República Argentina (UCIMRA), Rubén Serrano.



El 2 de abril de 1982 la Argentina entró en guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. Ese día las Fuerzas Armadas nacionales desembarcaron en las Islas con el objetivo de recuperar ese territorio, arrebatado por las fuerzas británicas en el año 1833. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y la muerte de 649 soldados argentinos.