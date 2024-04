Daniel Granado el Leonard Cohen español a la conquista de Argentina

El cantautor de la ciudad española de Cádiz nos habló de sus orígenes, de por qué Cohen es su gran influencia musical y su admiración por el rock argentino: Andrés Calamaro, Fito Páez, Ariel Rot y la figura del Carlos Gardel.

Daniel antes de ingresar al mundo de la composición y de la música, presentate a nuestros lectores y cuéntanos quién es Daniel Granado.

Nací en Cádiz en marzo de 1973. Desde muy adolescente ya me fascinaba devorar libros y escuchar música. A los 12 años aproximadamente empecé a escribir mis primeros poemas y sobre los 15 o 16 mis primeras canciones propias (letra y música). Con 23 años acabé la carrera universitaria de Filología Inglesa. Hasta el día de hoy, me sigue fascinando de la misma manera que desde adolescente escribir poemas y canciones y devorar libros.

Recorriendo tus inicios desde muy joven (12/13 años) ya estabas escribiendo poemas, ¿en qué se inspiraban esos textos? Recuerdas con que ojos mirabas el mundo en aquel tiempo.

En aquellos momentos de inicio de adolescencia, como ocurre en cualquier adolescente, la mayoría de mis textos se inspiraban en el amor y el desamor, en lo platónico, pero también escribía poemas que describían un poco el mundo que me rodeaba y sus situaciones, ya que siempre me he considerado un gran observador y siempre me ha gustado reflejar esa observación del mundo y de la vida en lo que escribo, ya sean poemas o canciones. En aquellos años ya miraba el mundo con ojos de observador silencioso para luego reflejar aquello que veía y observaba en mis escritos.

Siendo de Cádiz, ¿Por qué elegiste el inglés como idioma para la composición de tus poemas en un inicio y luego tu canciones? ¿qué diferencias hay con el castellano?

Hasta el año 2012 siempre había escrito mis poemas y mis canciones en español. Pero como Licenciado en Filología inglesa y gran amante del idioma inglés que soy, en ese año me apeteció comenzar a escribir en inglés...y hasta hoy...La verdad es que me encuentro mucho más cómodo escribiendo y cantando en ingles que en español. Escribir en inglés me surge de manera natural y espontánea, al igual que pienso en inglés y a veces he soñado en inglés. Realmente no es que existan diferencias a la hora de escribir en español o en inglés en lo que se refiere al fondo, a lo que quiero decir, contar y transmitir. Sí que puede haberlas, sin embargo, a la hora de que un oyente haga la traducción de las letra del inglés al español, por las múltiples opciones de traducción que pueden existir de ciertos términos, palabras o expresiones. Y eso sí que proporciona un poco más de “juego” con el oyente...Por ejemplo, mi canción de 2015 'Domestic Wars´ puede traducirse como “guerras domésticas”, las que se producen en casa, en el hogar...o como “Guerras civiles”...incluso dar ese “juego” de que una guerra llevada a cabo en el hogar puede llegar a ser una auténtica “guerra civil” si alcanza un grado elevado de virulencia...

Escuchándote es inevitable relacionarte con Leonard Cohen, ¿Cuándo fue la primera vez que lo escuchaste y que te impactó de él para que sea tu gran influencia? ¿Qué tiene Cohen que no tengan otros cantautores?

La primera vez que escuché a Cohen tenía 15 años. Curiosamente y respondiendo a la doble pregunta, lo que tiene Cohen que no tienen otros cantautores es precisamente lo que me impactó de él y me influenció: “una voz venida de ultratumba” (así fue como lo presentaron en televisión en España la primera vez que lo escuché) y unas letras que no son letras de canciones, sino auténticos poemas, a veces escritas de manera muy metafórica, oscura, profunda, letras para estudiar y tratar de descifrar su contenido y significado.

¿Qué te inspira en estos tiempos? ¿Cuál es tu fuente de creación tanto compositiva como musical?

En estos tiempos me inspiran varios factores, tanto internos como externos. Por un lado me inspira mi madurez de medio siglo, lo que te da una manera diferente de escribir y componer, así como ciertas experiencias personales propias que te va proporcionando la vida. Por otro lado, me inspira todo el contexto social en el que nos hallamos inmersos, tiempos revueltos, tiempos de diversas guerras como la de Ucrania o la de Israel, tiempos en los que muchas personas están sufriendo, tiempos también hoy en día, como escribía Cohen en su momento en la canción 'There Is A War´, “de guerra entre el hombre y a mujer, entre la izquierda y la derecha, entre el blanco y el negro, entre el par y el impar..”. De ahí que todo esto que estamos viviendo aparezca relatado en mis nuevas canciones como por ejemplo en 'Gonna Explode´ (Va a explotar). Pero siempre envuelto en un halo positivo para acabar siendo, como escribo en 'Beautiful Winner´ , el 'Hermoso Vencedor´ de tu propia vida y de todo cuanto te rodea.

Comentas que tu objetivo es componer para otros artistas, estar detrás de la creación, ¿no te atrae el subir a un escenario?

Bueno, realmente componer para otros artistas es uno de mis objetivos, aunque no el único. También se encuentra entre mis objetivos ser yo el intérprete de mis propias canciones. Subirme a un escenario es algo que me fascina. Lo disfruto y transmito ese disfrute al público. Hay quien dice que cuando estoy en el escenario me “transformo”. Es algo que vivo y siento muy adentro. Pero eso no quita que también me gustaría que otros artistas hicieran suyas mis canciones propias.

Inevitable preguntarte si escuchaste o estas relacionado con la música de la Argentina y si es así qué es lo que escuchaste y te ha llamada la atención en estos últimos años.

Siempre me ha encantado Tequila y además tuve la suerte de verlos aquí en España en directo hace unos años, lo cual fue una experiencia increíble...También me encanta y he escuchado muchísimo a Andrés Calamaro...sobre todo su trabajo El Salmón, por el cual tengo una especial debilidad, sobre todo por el primer CD de los 5 que lo componen...Y también, como no, y también por su relación musical con Joaquín Sabina, cantautor que siempre me ha fascinado, me gusta mucho el trabajo de Leiva y de Fito Páez. Y, como no, trasladándonos a los “clásicos”, los tangos de Gardel son una auténtica maravilla...

¿Cuáles los próximos pasos de Daniel Granado en lo musical y compositivo?

El año pasado compuse varias canciones nuevas que aglutiné bajo el título “Beautiful Winners” (“Los Hermosos Vencedores”) y ese es el proyecto que tengo entre manos en estos momentos. En la web de autores internacionales www.safecreative.org, una de estas nuevas canciones (“Beautiful Winner”) ganó el Premio a la Mejor Canción del Mes (octubre 2023) y otras tres fueron nominadas a Mejor Canción de 2023.

El gran objetivo en el que estamos trabajando ahora mismo, al igual que los próximos pasos es la promoción de esta nueva colección de canciones, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, este 8 de abril, tras el primer single 'Everyone Can Kiss´ sale el segundo, 'Beautiful Winner´.

Entre otras muchas cuestiones, la revista musical de EEUU MuzicNotez publicó un reportaje sobre mi nuevo trabajo 'Beautiful Winners´; estoy con diversas entrevistas en varias emisoras de radio tanto de España como de Argentina; en Canal Getafense Radio y TV (Getafe-Madrid) estoy en estos momentos en el puesto 37 de los 50 éxitos de la emisora; el primer single, 'Everyone Can Kiss´ suena a diario desde hace mes y medio en diversas emisoras de radio de España (Canarias incluido); y los oyentes en Spotify están subiendo en grandes cantidades estas últimas semanas.

En las próximas semanas tengo varias entrevistas de radio más, tanto en emisoras de España como de Argentina, tras la que tuve hace un par de semanas en Trend Topic Radio...El primer single, 'Everyone Can Kiss´ está en casi una veintena de listas de reproducción de Spotify, como Los 40 Principales Argentina, Top Argentina 2024, Top Argentina 2024-Éxios, Top Songs 2024, Global Rock 2024, Cadena 100 2024,... y más cosas que se vienen en el tema de la promoción de estas nuevas canciones...