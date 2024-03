Salvaje ataque con un caño a un conductor en Belgrano

En un acto de violencia sin precedentes, un conductor fue atacado en pleno trayecto laboral en Belgrano, cuando un caño fue arrojado sobre su auto desde un puente.

Un conductor sufrió un brutal ataque en el barrio porteño de Belgrano, donde le tiraron un caño al parabrisa desde un puente, en lo que podría haber sido un intento de robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00, cuando viajaba en su auto hacia el túnel que se encuentra sobre la Avenida del Libertador.

El sujeto le tiró un caño al vehículo del conductor, de 43 años, que viajaba en sentido a Olleros, entre las calles José Hernández y Virrey del Pino.

La Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad arribó al lugar, donde registró que el hombre no sufrió lesiones. Hasta el momento, no hubo detenidos por el violento hecho.

¿Qué dijo el conductor que sufrió el ataque en Belgrano?

"Siento que volví a nacer", dijo Ramiro, el conductor, en declaraciones televisivas, al tiempo que añadió: "No lo podía creer".

"Todavía estoy en shock. No puedo creer estar contándola. Me hiela la sangre cada vez que lo recuerdo. Lo primero que pensé fue en mis hijos. Si mi familia hubiese estado en el auto, pudo haber sido una tragedi", continuó.

Por último, señaló: "Pude reaccionar y seguir la marcha hasta salir del túnel y ahí llamé al 911".

"Lo primero que sentí fue que me lo tiraron para robarme. Después pensé que no, que nadie puede ser tan animal, pero evidentemente sí. No sería la primera ni la última vez que hacen algo así para robar", cerró.