Marcha multitudinaria en Tigre por la celebración del Día Internacional de la Mujer

Miles de mujeres se congregaron en Tigre para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en una marcha que recorrió las calles del municipio, reivindicando la lucha por la igualdad de género y celebrando avances locales en políticas con perspectiva de género.

Miles de vecinas marcharon desde la Plazoleta de la Estación Aeróbica Capozzo Guerrero hasta los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT) en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de reivindicar las luchas históricas de las mujeres. Autoridades locales participaron de la movilización y encabezaron el acto que culminó con la jornada, realizado en el recinto del Honorable Concejo Deliberante (HCD).



"Es un día muy movilizante con la quinta marcha de mujeres en el Municipio de Tigre. Tenemos la suerte de tener un intendente como Julio Zamora que brinda espacios, escucha y genera políticas con perspectiva de género. La participación de las vecinas hace que la ciudad sea mejor por eso queremos que se involucren. Fue una marcha de amor, fraternidad, solidaridad y respeto. Como concejala siempre me van a encontrar trabajando por la igualdad, con mayores oportunidades para todos y todas", expresó la concejala Gisela Zamora.



Las vecinas se concentraron durante la tarde en la Plazoleta de la Estación Aeróbica Capozzo Guerrero para marchar hacia los jardines del MAT por la Av. Intendente Ricardo José Ubieto, el Puente Arístedes Sacriste y el Paseo Victorica. El objetivo fue visibilizar la lucha por la igualdad de género en los diferentes ámbitos sociales. En el HCD finalizó la jornada con los discursos de las concejalas Gisela Zamora y Cecilia Ferreira junto a las palabras de la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias del Municipio, Nadia Olivieri.



Nadia Olivieri, afirmó: "Esta es una marcha a nivel local donde convocamos a todas las vecinas y nos sentimos muy acompañadas de forma colectiva porque fuimos muchas las presentes. Tenemos un intendente con la voluntad de fortalecer las políticas con perspectiva de género y en ese sentido venimos trabajando, no solamente en la asistencia por violencia en los vínculos, sino en actividades propositivas para las mujeres en función a las necesidades que vamos notando en el territorio. Es importante salir para poder luchar por nuestros derechos y conservar los adquiridos".



El 8 de marzo la ONU decretó como Día Internacional de la Mujer en conmemoración a las trabajadoras textiles de una fábrica de Nueva York, que en 1911 se manifestaron para demandar mejores condiciones laborales y fueron asesinadas por la policía. Cada año se busca reivindicar la lucha femenina para lograr una sociedad más equitativa.



Florencia, vecina de la localidad de Rincón de Milberg, dijo: "Milité durante la campaña del aborto y para mí hoy volver fue muy importante. Traer a mis hijos, que conozcan que es la lucha y el compañerismo que tenemos entre todas. Salimos a la calle para que nos escuchen. Me voy contenta por el momento que viví con mi familia".



Analia, vecina de la localidad de Benavídez, sostuvo: "Es el tercer año que vengo y me encanta. Esto es un orgullo y esperó que en el 2025 seamos más. Hoy estuvimos por los derechos de la mujer y porque no queremos más femicidios".



El Municipio lleva adelante programas de atención integral con perspectiva de género para la mujer y disidencias sexuales como prevención y detección precoz de cáncer genito-mamario. Además, acompañamiento en la interrupción voluntaria y legal del embarazo, enmarcado en el Protocolo Provincial. También, se articulan acciones de protección con la Comisaría de la Mujer y la Familia, una Dirección General de Fortalecimiento Familiar y 2 Juzgados de Familia en el Polo Judicial del distrito.



Además, se ofrece asistencia a víctimas de violencia de género como Mujeres que Acompañan Mujeres y Mujeres Emprendedoras de Tigre. A través de Alerta Tigre-Género se brinda el servicio de denunciar agresiones o se puede reportar situaciones de riesgo mediante diferentes dispositivos tecnológicos como el Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas (DAMA).