Alicia Aparicio: “la Universidad del Delta es Ley, no se puede derogar por decreto”

En una entrevista con el periodista Daniel Burone Risso, Alicia Aparicio, ex diputada nacional y actual concejal de San Fernando, compartió su perspectiva sobre la reciente revisión y suspensión de designaciones universitarias, incluida la Universidad de Delta.

Al respecto, explició que "La Universidad del Delta ya es Ley, con lo cual debe derogarse por Ley, no por decreto, lo que pasó es que han puesto en cuestionamiento las resoluciones ministeriales que hacen a su organización, por lo tanto hasta que ellos no revisen nosotros no podemos dar comienzo a las carreras. Nuestra idea era dar comienzo a partir del segundo semestre".

Aparicio recordó que “la idea de crear la universidad del Delta surgió del Diputado Sergio Massa, me la propuso a mí, a los intendentes de Tigre, Escobar y San Fernando”.

Sobre la revisión anunciada ayer por el gobierno nacional que suspende loas actos administrativos para continuar con su apertura, Aparicio explicó: "Se refieren a los actos administrativos, dice el decreto que son las resoluciones porque una vez que la universidad se crea por ley , a partir de ese momento tenemos un año para lograr la organización ya que las universidades al ser autónomas necesitan un estatuto, un proyecto educativo y se eligen las autoridades. Nosotros habíamos realizado todos estos actos que solicita el ministerio. Hoy nos encontramos con la rectora nombrada, todo lo solicitado en regla. pero el decreto del presidente lo pone en revisión".

Al ser consultada sobre el impacto de estas universidades en la comunidad, Aparicio señaló: "Básicamente le aporta su proyección tanto a los jóvenes como aquellos que quieren hacer carreras de posgrado, cursos, carreras cortas y carreras de mayor profundidad, además le da la posibilidad de cercanía, la posibilidad de tener estudios superiores con salida laboral porque las carreras de nuestro proyecto educativo tienen que ver con nuestra zona del delta, también las relacionadas a la náutica y cobra importancia para los tres distritos (San Fernando, Pilar y Zárate)".

Aparicio también compartió detalles sobre las instalaciones de la Universidad de Delta: "Para la Sede ya teníamos un lugar cedido por Intendente que es un predio al lado de Tránsito que son 6000 mt. Cuadrados, al lado del acceso norte en Virreyes pero momentáneamente está funcionando en Avellaneda en el Centro Universitario Municipal".

En cuanto a las acciones a seguir, Aparicio declaró: "Tenemos todo presentado y aprobado, nos juntaremos con todos los afectados y realizaremos alguna presentación al respecto teniendo en cuenta que la revisión propuesta desde el ejecutivo traba los fondos necesario para seguir adelante. Intentaremos hablar con las autoridades del Ministerio para poder comenzar lo antes posible porque hay muchos alumnos que perderían la posibilidad de comenzar en el segundo semestre".