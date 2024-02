Ramón Lanús y Esteban Bullrich participaron de una jornada de capacitación con más de 300 docentes de San Isidro

Esta mañana se realizó en San Isidro la primera jornada de capacitación docente, con más de 300 maestros y directivos de las escuelas municipales. El intendente Ramón Lanús participó del encuentro que se realizó en el Colegio Carmen Arriola de Marín, y el ex ministro Esteban Bullrich aportó su mirada sobre la educación a través de un video.

Con el ciclo lectivo a punto de comenzar, el objetivo fue potenciar e indagar en nuevas ideas, conceptos y herramientas para implementar en las aulas.

“La educación debe ser inclusiva y equitativa, asegurando que todos tengan acceso a las mismas oportunidades de desarrollo sin importar el origen socioeconómico. La capacitación de los docentes juega un rol central en la construcción de una sociedad mejor”, afirmó Lanús en la apertura de la jornada.

Y señaló: “Estos encuentros aportan herramientas para encarar la cotidianidad real de lo que sucede en el aula. La jerarquización de los maestros es la manera más sólida para introducir y sostener cambios capaces de mejorar los saberes, las aptitudes y las posibilidades de los chicos”.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro se vivió cuando el ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, a través de un video dio un mensaje a todos los maestros y aportó su mirada sobre el sistema educativo y la formación docente.

“Pensaba decirles alguna historia de cuando era ministro de Educación, pero me decidí por hacerles un gran pedido: amen a la profesión que eligieron, amen enseñar. Sé que hay muchas razones para que me digan que no es posible, los salarios, la situación de nuestra querida Argentina, el desprestigio de la carrera, pero no se rindan, recuerden el fuego y la pasión por enseñar que tenían al comenzar sus carreras. Nuestro país los necesita hoy más que nunca”, expresó Bullrich.

Durante la jornada se abordaron contenidos vinculados a la alfabetización inicial, la lectura y escritura como ejes transversales, la inclusión y diversidad, el estudio de las neurociencias y su impacto en el aprendizaje. Además, los profesionales de la educación reflexionaron sobre los nuevos modos de pensar propuestas pedagógicas para fortalecer aprendizajes y favorecer la innovación de cara al inicio del ciclo escolar.

Mercedes Sanguineti, secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro, abrió la jornada. Luego comenzaron los talleres a cargo de distintos especialistas como Diana Jarvis que estuvo al frente de Alfabetización en el nivel Inicial; Gastón Errecart que abordó el taller Leer y escribir transversalmente en la primaria y secundaria; y Claudia Romero que habló sobre la gestión y el liderazgo con equipos de conducción.

A ellos se sumaron Ilda Domínguez que disertó sobre inclusión y diversidad en el aula; y Fabricio Ballarini que se refirió a un tema de suma actualidad en su presentación La neurociencia va a la escuela.