Billy Joel vuelve con “Turn the Lights Back On” después de 17 años

El icónico músico estadounidense Billy Joel sorprende con su nueva canción original “Turn the Lights Back On”, marcando su regreso tras casi dos décadas de ausencia.

Después de un prolongado lapso de 17 años, el renombrado pianista y cantante estadounidense Billy Joel presenta su nueva balada "Turn the Lights Back On", marcando su regreso a la escena musical con una pieza original desde 2007. La canción, que será presentada en vivo este domingo durante los premios Grammy en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles, ha sido anunciada por la revista Rolling Stone.

Con producción a cargo de Freddy Wexler y la colaboración de los compositores Wayne Hector y Arthur Bacon, este sencillo representa un reencuentro con su audiencia tras el lanzamiento en 2007 de "All My Life" y "Christmas in Fallujah", los dos sencillos que marcaron su regreso desde "River of Dreams" en 1993, su último álbum de estudio.

En "Turn the Lights Back On", Joel comparte con sus seguidores reflexiones sobre su ausencia: "Llego tarde, pero aquí estoy ahora, y estoy tratando de encontrar la magia que perdimos de alguna manera. Quizás estaba ciego, pero ahora los veo, mientras estamos tendidos en la oscuridad. ¿Esperé mucho para prender las luces nuevamente?", expresa el artista neoyorquino.

En una entrevista realizada en 2019 con la revista Rolling Stone, Joel compartió su enfoque creativo, destacando la importancia del proceso de escritura y la posibilidad de explorar nuevos horizontes musicales: "Nunca voy a decir nunca. Tal vez me surja una idea que pueda convertirse en canción. Tal vez escriba la banda sonora para una película. Tal vez una sinfonía. No lo sé. Todo es posible", comentó el cantante, reconocido por éxitos como "Uptown Girl" y "We Didn't Start the Fire".

Además de este esperado regreso, Joel tiene previsto encabezar una serie de espectáculos en estadios de béisbol junto a otros destacados artistas como Stevie Nicks, Sting y Rod Stewart durante el resto de 2024. Asimismo, a finales de julio, cerrará su gira anual en el Madison Square Garden, una tradición que ha perdurado durante una década.