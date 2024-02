En todo el mundo, sobre todo en los países más desarrollados, hay una gran cantidad de personas que ejercen sus funciones profesionales de manera remota. No hay ninguna duda de que la popularidad del trabajo online y el acceso a Internet continuará en crecimiento en los próximos años.

Muchas empresas, especialmente aquellas que trabajan como plataformas freelance, han nacido gracias al trabajo remoto. Ya que, es un formato que le permite a las personas establecer un horario según su disponibilidad y tener más tiempo para dedicarse a otras actividades.

A continuación, se muestran cuáles son las ventajas y desventajas del trabajo remoto.

Beneficios de trabajar online

Con el incremento de la cantidad de usuarios en la red, cada vez hay más personas y empresas dispuestas a construir una relación laboral por este medio. Los beneficios más importantes de utilizar esta modalidad de trabajo son:

Equilibrio entre la vida personal y laboral

Muchos empleados freelance programan su propio horario según sus necesidades para cumplir con los objetivos de la empresa sin afectar su estilo de vida. Por ejemplo, si está fatigado del trabajo u ocurre una emergencia, se puede descansar por un tiempo, atender el imprevisto y después regresar con sus funciones.

También, permite establecer dos jornadas laborales en el mismo día, un par de horas en la mañana y otro par en la noche al estar libre de otras responsabilidades. Este sitio es ideal para conocer las mejores ofertas sobre trabajos remotos que hay en la actualidad.

Ahorro de tiempo

El tiempo que pierden las personas trasladándose desde sus hogares hacia el lugar de trabajo es valioso. En particular, un individuo puede invertir 44 horas al año solamente viajando de la empresa al hogar y viceversa, algo que no sucede con los empleos en remoto.

Además, si se anexan los recesos para fumar, conversar y almorzar, es impresionante la cantidad de minutos que se pierden.

Pero, también está el dinero para pagar el transporte, ya que aquellos empleados que no tienen vehículo propio deben utilizar el transporte público para ir y regresar del trabajo. Esta necesidad implica un costo adicional por el alquiler del servicio que se debe descontar del salario percibido, lo que significa un ahorro extra al trabajar online.

Contras de trabajar en remoto

El trabajo remoto no es para cualquier persona, ya que es importante saber utilizar un ordenador personal, usar aplicaciones de gestión de proyecto y mucho más. A continuación, estas son las desventajas de esta modalidad de trabajo:

Es necesaria la autodisciplina

Si se tiene la responsabilidad y la disciplina necesaria para trabajar desde casa, lo más probable es que no se cumpla con las tareas asignadas por la organización y concluya la relación laboral. Por lo tanto, es crucial no distraerse con la TV, redes sociales o cualquier otra cosa que no esté asociada con el trabajo.

Aislamiento

Aunque hay ocasiones en las que los trabajadores remotos tienen reuniones con el equipo de trabajo, nunca habrá una compañía físicamente al lado para apoyarse. No existe el coffee break, las conversaciones con los colegas ni los almuerzos en compañía. De hecho, tiende a fomentar los problemas para establecer relaciones sociales con otros individuos.

El trabajo remoto ofrece mucha comodidad al trabajar desde casa, ya que las personas establecen el horario que mejor les conviene. Sin embargo, la soledad es uno de los aspectos negativos más importantes, pues los compañeros de equipo estarán a largas distancias y la Internet será el único medio de comunicación.