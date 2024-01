Intendentes bonaerenses de UxP participaron del paro y cuestionaron medidas del Gobierno nacional.

Intendentes bonaerenses de Unión por la Patria (UxP) participaron hoy de la marcha de la CGT realizada en la Plaza Congreso y se expresaron en contra del DNU y del proyecto oficial de ley “Bases” enviado por el presidente Javier Milei.

El intendente de La Plata, Julio Alak, se movilizó desde la capital bonaerense junto a militantes y vecinos en el tren de la línea Roca y en la red social X indicó que marchó "contra las medidas y proyectos que atentan contra nuestra patria".

"Junto al gobernador Axel Kicillof y los intendentes sostenemos la necesidad de defender el entramado productivo y las políticas públicas que aportan al bienestar de nuestro pueblo.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, dijo en X que fue una "histórica movilización popular en toda la Argentina"

"La Patria no se vende, el futuro no se negocia y el sufrimiento del pueblo no se ignora", indicó el jefe comunal, y llamó a "proteger el legado por el que lucharon nuestros próceres que fundaron una nueva Argentina con justicia social, derechos, igualdad y dignidad de todas y todos".

"Quieren retroceder a la Argentina de hace 80 años, construir un país solamente para los ricos, hacer desaparecer la clase media y que los trabajadores y los jubilados pasen a ser indigentes", analizó Espinoza, y consideró que "todas las acciones de este gobierno favorecen a los grandes grupos empresariales, multinacionales y corporaciones, beneficiando siempre a los más ricos y a los que más tienen".

En el mismo sentido se refirió en declaraciones a Radio Provincia el intendente de Ensenada, Mario Secco, quien destacó que el Gobierno nacional quiere "vender los últimos recursos que les quedan a la Argentina".

Las últimas decisiones del gobierno de Milei beneficia a "los empresarios que ya nos tienen acostumbrados con negocios sucios y escandalosos, y hacerle pagar al pueblo argentino el costo", añadió.

Secco se sumó a la columna que encabezó Kicillof y destacó que el mandatario bonaerense "es la esperanza para los argentinos, la Provincia lo eligió para que conduzca con los valores que él tiene de honestidad y transparencia. Ordenó tremendamente la provincia y por eso se levantó con un triunfo de más de 20 puntos contra los otros candidatos. Ha sido reconocido en las urnas y democráticamente".

Jorge Ferraresi, jefe comunal de Avellaneda, también se movilizó con la misma columna y en sus redes sociales destacó que marcharon "en defensa de la democracia".

"El pueblo se hizo escuchar en el paro nacional contra el plan económico del presidente Milei y todo su gabinete", indicó, y subrayó que rechaza "la ley ómnibus y el DNU que quiere avasallar los derechos y el bienestar de nuestra comunidad. Siempre escucharemos, defenderemos y acompañaremos al pueblo".

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también participó de la movilización tras llegar caminando desde Constitución a la Plaza Congreso.

En esa línea, analizó que "como lo hizo Quilmes lo han hecho a lo largo y a lo ancho del país, cientos de miles, han participado, haciendo valer el derecho que tenemos como ciudadanos".

"Las medidas que está tomando el Gobierno nacional, en este caso el gobierno de Javier Milei y sus funcionarios, no son las que benefician al pueblo o de alguna manera hacen que mejoren la calidad de vida de los habitantes", indicó la intendenta.

En su perfil de X, el jefe comunal de San Martín, Fernando Moreira, indicó que "el gobierno decidió que el ajuste lo paguen trabajadores, jubilados, PyMEs, la ciencia, la cultura, la educación y la salud, en un inédito ataque a los derechos de las grandes mayorías".

"Frente a políticas tan destructivas tenemos que estar unidos, convencidos de que la Argentina sale adelante con más industria, producción, obra pública, empleo de calidad, y con un Estado fuerte que defienda el bienestar de la gente", indicó junto a varias imágenes sobre su participación en la movilización.

Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas, se movilizó junto al parlamentario del Mercosur Gustavo Arrieta, y destacó que salieron "a defender de manera pacífica a nuestras PyMEs, trabajadores, jubilados y estudiantes que están sufriendo estas políticas de ajuste. El pueblo está unido. La Patria se defiende".

El intendente de Morón, Lucas Ghi, destacó que la movilización "hacia el Congreso Nacional fue en defensa del pueblo" y subrayó que "junto a miles de argentinos le decimos no al DNU, no la ley ómnibus y no al ajuste que perjudica a millones de trabajadores y trabajadoras".

En las redes sociales también se expresaron sobre la movilización Damián Selci (Hurlingham), Gustavo Menéndez (Merlo), Juan Andreotti (San Fernando) Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fabián Cagliardi (Berisso) Javier Osuna (General Las Heras), Javier Gastón (Chascomús) y Fredy Zavatarelli (General Pinto), entre otros.