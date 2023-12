Escándalo en Gran Hermano 2023: Revelación de un Romance Secreto entre Participantes

En el corazón de la disputa entre Williams y Juliana, Gran Hermano 2023 enfrenta un nuevo escándalo. Dos concursantes, Rosina y Joel, confiesan haber mantenido un romance antes de ingresar a la casa, desatando una conmoción entre los seguidores del reality.

En el marco de la intensa confrontación entre Williams y Juliana en Gran Hermano 2023, el reality se ve sumido en otro escándalo después de que dos participantes confesaran públicamente haber tenido un romance antes de ingresar a la casa.

Rosina y Joel protagonizaron una reveladora charla a solas, donde compartieron detalles de su pasado fuera de las cámaras, generando un revuelo entre los seguidores del programa.

Hasta el momento, esta situación no ha sido divulgada entre los demás concursantes. "A mí no me gusta exponer mis cosas privadas", comenzó diciendo la joven uruguaya, mientras que Joel aclaró que no desea hablar en ese momento sobre el tema, sugiriendo que "eso" se refería a su previo conocimiento.

"Cuando me viste, los dos flasheamos, porque no podíamos creerlo", reveló Rosina. Joel, por su parte, le recriminó: "Sabiendo lo que nos pasó afuera, que acá te relaciones emocionalmente con cuatro personas...", confirmando así la existencia del romance previo. La noticia añade más tensión al ambiente ya enrarecido del programa, tras la confrontación entre otros participantes.