Denuncian que en las islas del Delta siguen sin luz desde el temporal de hace nueve días

Habitantes de las islas del Delta de Tigre denunciaron hoy que pasaron nueve días sin energía eléctrica tras el temporal del 17 de diciembre por lo que mañana presentarán un petitorio en la municipalidad para que se declare la emergencia sanitaria y se conforme un comité de crisis conjunto, entre la comuna, la empresa Edenor y los vecinos, para avanzar con las reparaciones, que, desde el municipio, estiman que llevarán varias semanas.

"Toda la isla del Delta, primera sección de Tigre, se quedó sin luz hace nueve días. En la actualidad, el 70% de los isleños estamos sin luz, de un total de 16.000 habitantes. El proveedor es Edenor y la compañía que hace las reparaciones, que está concesionada, se llama Rowing", dijo Daniel Bracamonte, isleño y referente de la organización isleña del Movimiento De Raíz, en base a información que surge a partir de la puesta en común de 20 grupos de vecinos que notifican los cortes.

Y señaló que este mes tuvieron "cinco cortes de luz. No es un problema solo del temporal, es un tema estructural que viene desde hace tiempo por la desidia total de Edenor para invertir en la isla, aunque nosotros pagamos la misma tarifa que en continente e inclusive a veces más".

"Yo estoy pagando 8.000 pesos de luz y los cables tienen entre 70 y 80 años de antigüedad", reveló.

Asimismo, el isleño remarcó que la tormenta no solo se llevó cables, postes, sino también techos de hogares de "personas humildes que no tienen plata, no tienen generadores, están desamparadas. Y no hubo respuesta de ningún tipo, ni de Edenor ni de los municipios, hay gente que está con velas".

"La situación es extrema", advirtió.

Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el estado del servicio eléctrico de Edenor en la primera sección del Delta, tenía hoy 367 usuarios afectados.

Télam consultó a fuentes de Edenor pero no hubo respuestas hasta este lunes.

Por su parte, fuentes de la intendencia de Tigre dijeron a esta agencia que "desde el paso del temporal el municipio se encuentra colaborando con Edenor y provincia de Buenos Aires con labores de asistencia e intervención de espacios públicos afectados, priorizando familias más vulnerables y casos graves que requieren atención urgente".

Y agregaron que "por la dimensión de los daños, las tareas pueden extenderse varias semanas".

Sobre este punto, Bracamonte señaló que "la municipalidad se desentiende, dicen que ellos no tienen nada que ver, que es un problema de Edenor y que se arregle la empresa. Lo que decimos es que el municipio tiene varias lanchas y puede contratar personal, inclusive en islas hay mucha gente que necesita trabajo y sabe hacerlo, para ir limpiando los árboles caídos mientras Edenor va levantando los postes, pero el municipio no quiere mover las lanchas, no quiere poner un centavo, ni contratar a nadie".

Además, el isleño compartió que "Edenor dice que ellos van de a poco y en algunos lados dicen que va a tardar hasta un mes y medio en volver la luz".

Sobre la situación de los vecinos de la zona, Bracamonte explicó que "los pocos que tienen generador ya no lo pueden pagar por el valor de la nafta, al vivir en islas no podemos comprar la comida todos los días, si la comida se pudre te quedaste sin comer o tenés que cruzar a continente todos los días y eso es muy inviable para mucha gente"

Por eso, en el petitorio, al que pudo acceder Télam, también pedirán la disminución del costo de la lancha colectivo al 50% y amarrar los botes en cualquier lado, porque "tenemos un solo amarre público y las guarderías náuticas no nos dejan amarrar si no pagamos".

En el documento exigirán entre otros puntos la conformación de un Comité de Crisis integrado por la Intendencia, Edenor y representantes de los vecinos para planificar los trabajos de reparación del tendido eléctrico, el retiro de los árboles caídos y la tala de aquellos que impliquen un riesgo para la población; e identificar a los vecinos más afectados o carenciados, para poder llevarles toda la ayuda necesaria.

El petitorio está firmado por Comisión de Ambiente, Asamblea Socio Ambiental del Delta, Movimiento Ecológico De Raíz, SUTEBA Tigre, Observatorio de Humedales Delta, Taller de Ecología Política en Humedales, Movimiento Poder Popular, Choferes Unidos, Itekoa, cooperativa Agroecológica Delta, La Residuoteca, y Cooperativa Isla Esperanza.

También lo firmaron Fundación Aerocene, Tierra para Vivir/ Marabunta, Unidad Isleña, E.M.M.I. Espacio de Maternidades, Mujeres y Disidencias Isleñas, METRAM Asociación Civil Movimiento ecológico y trabajo ambiental, y Autoconvocados de Zárate y Campana.