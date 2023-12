Por el temporal, el Comité de Crisis de San Martín trabaja en todos los barrios

Desde la madrugada del sábado, personal de Defensa Civil, Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Social, Protección Ciudadana y Tránsito realizan distintas tareas y asisten a las vecinas y vecinos afectados.

Frente a la tormenta y vientos del sábado a la noche, el Comité de Crisis de San Martín está trabajando en todos los barrios.

En ese sentido, se reforzó el número de equipos de Defensa Civil, Desarrollo Social, Protección Ciudadana, Obras y Servicios Públicos, y Tránsito que continúan en las calles resolviendo los casos que dejó el temporal.

Hasta el momento, se registraron 645 alertas, 308 de árboles caídos, 76 voladuras de techos, 32 cables en la vía pública, 18 postes caídos, entre otras situaciones. No hay heridos, ni evacuados.

Son tareas complejas que demandarán varias semanas de trabajo para normalizar la situación en la ciudad.

Al mismo tiempo, las distintas áreas del Municipio están articulando asistencia a las vecinas y vecinos afectados.

Desde el primer momento, se trabaja en conjunto con Edenor para resolver la falta de electricidad en algunas zonas.

La Provincia de Buenos Aires decretó el estado de emergencia en todo el territorio, por lo que se recomienda mantener las precauciones: no sacar la basura a la calle; permanecer en lugares seguros; no acercarse a postes o árboles caídos; no circular por calles o zonas anegadas.