Julio Zamora Inició su Tercer Mandato en Tigre con un Llamado a la Solidaridad y la Justicia Social

El intendente Julio Zamora asumió su tercer mandato en un emotivo acto destacando la importancia de la solidaridad y la justicia social para un Tigre más humano. El evento marca el inicio de una nueva etapa municipal, con proyectos clave y el compromiso con la comunidad.

Julio Zamora asumió su tercer mandato como intendente de Tigre con la jura en el recinto del Concejo Deliberante junto a los concejeles, funcionarios y familiares presentes

Minutos más tarde, Zamora brindó un discurso en los jardienes del HCD con el Museo de Arte y el río Luján como imponente postal, allí destacó la importancia de trabajar por un Tigre más solidario y humano, enfocándose en la justicia social y el bienestar de los vecinos. Hizo hincapié en la necesidad de no ajustar a quienes luchan por llegar a fin de mes y expresó su preocupación por las políticas nacionales.

El evento contó con la presencia de vecinos, militantes, funcionarios y concejales, marcando el inicio de una nueva etapa para el municipio. Zamora reiteró su compromiso con proyectos clave, como el hospital de alta complejidad y la inauguración de teatros y una pista de atletismo municipal.

Durante su discurso Zamora recordó el inicio de su gestión “hace diez años, un día como hoy y en este mismo lugar, cargado de sueños comenzamos a construir un Tigre más humano, un Tigre más solidario y por sobre todo las cosas más cercano a nuestros vecinos”.

También se tomó un tiempo para agradecimientos, en especial “a Gisela mi mujer, la roca de la familia, también a mi equipo de gobierno que ayuda a cumplir las expectativas de Tigre y a Miguel Escalante, el nuevo presidente del Concejo deliberante. No me olvido de los trabajadores municipales, sin ellos no hubiera sido posible esto”.

“Desde este lugar vamos a lograr una comunidad de vida, una comunidad que no privilegie el yo, que apueste por él nosotros, y que no solo se hable de libertad, que también hable de liberación, eso nos incluye a todos y no deja a nadie afuera. En primer lugar la prioridad es la Salud y los que menos tienen”, enfatizó el intendente en su discurso

Se tomó un tiempo para comentar sobre en nuevo gobierno nacional a los cuales “Les deseo éxitos” al tiempo que pidió que se construya “una sociedad más humana, que no deje a la buena de Dios a los trabajadores que están desempleados”.

“Hay que lograr que cada política pública tenga al hombre como centro de la preocupación. Vamos por una sociedad más humana y más justa, que nadie se sienta excluido, vamos a transitar una nueva etapa para lograrlo y vamos a trabajar juntos” enfatizó el intendente de Tigre

“Queridos vecinos, los quiero convocar para que esto no apunte únicamente a que sean mis mejores 4 años, quiero que sean los mejores 4 años de Tigre, quiero una sociedad que dialogue y promueva la igualdad. Me van a encontrar trabajando codo a codo como un vecino más” destacó finalmente.

Horas antes a la asunción del intendente, los nuevos concejales electos juraron en una sesión preparatoria. Miguel Escalante (Delegado de Tigre Centro) fue elegido presidente del Concejo Deliberante, marcando la recuperación del control legislativo por parte del oficialismo. Esta elección pone fin a años de liderazgo opositor en el HCD, representando un cambio significativo para la administración municipal.

Los concejales juramentados representan una diversidad de fuerzas políticas, reflejando el panorama político de Tigre. Algunos de los concejales que asumieron sus bancas son:

Unión por la Patria: Cecilia Ferreira, Miguel Escalante, Adriana Paludi, Federico Stachowiak, Marilina Silva, y Lucas Gianella. Juntos por el Cambio: Mariano Pelayo, Sofía Bravo, y Marcelo Barrios. La Libertad Avanza: Juan José Cervetto, Adriana La Magna, y Diego Avancini.