Se corrió en Don Torcuato una nueva edición de la Carrera Comunidad de Tigre

Participaron más de 500 vecinos y vecinas en las modalidades 5K competitiva y caminata familiar de 2K. El primer puesto masculino fue Cristian González y el femenino, Carla Zambrano. Autoridades municipales acompañaron el desarrollo y la entrega de premios.

En el marco del 96° aniversario de la localidad de Don Torcuato, el Municipio organizó una nueva edición de la Carrera Comunidad de Tigre, que contó con una convocatoria de más de 500 participantes que compitieron en las modalidades 5k y caminata familiar de 2K. En la Plaza Alvear, autoridades municipales participaron de la actividad y la premiación.

"Vivimos una hermosa mañana con esta carrera que se viene realizando por distintas localidades, donde tratamos de combinar el conocer la ciudad a través de esta propuesta deportiva. Esto parte por iniciativa del intendente Julio Zamora y el Municipio Tigre para promover la vida sana a nuestros vecinos”, señaló la concejala Gisela Zamora y dijo: “Queremos seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con las actividades y la infraestructura con polideportivos, microestadios y la pista de atletismo. Es una muestra del valor y el respaldo que se le viene dando al deporte a lo largo y ancho del distrito".

Cabe destacar que el evento deportivo lleva realizadas cinco ediciones en las que participaron más de 5.400 vecinos y vecinas. En esta oportunidad, los ganadores de la categoría principal en 5K fueron: Cristian González (masculino) y Carla Zambrano (femenino). En la modalidad 36 a 50 años, los primeros fueron Pérez Sebastián y Ramos Romina; mientras que en mayores de 51 años lideraron la prueba Rodríguez Isabel y Catalano Pablo.

Presente la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, comentó: "Estamos muy contentos por haber cerrado el año con esta carrera para el disfrute de todas y todos los vecinos. Esta es una iniciativa que se transformó en una marca registrada dentro del Municipio. Cada vez que hacemos una, la gente se pone muy contenta y nos manifiesta el interés".

El punto de largada fue sobre Camacuá y Estrada. Como en cada edición, previo al comienzo de la actividad los participantes llevaron adelante la correspondiente entrada en calor guiada por profesores de los polideportivos locales. Al finalizar, los competidores se acercaron al escenario donde se llevó a cabo la premiación a cargo de las autoridades comunales.

“Este premio significa mucho para mí y estoy muy contento por cómo fue el desarrollo. La verdad que la organización me pareció muy buena por parte del Municipio; he corrido en otras ediciones y siempre se manejan todo de la mejor manera”, expresó Cristian González. En tanto, Rebecca, indicó: “Fue la primera vez que participé, hermoso todo. Un circuito realmente muy bueno. Agradezco a las autoridades porque hicieron un trabajo excelente para que no hubiera problemas”.

En toda la traza donde se desarrolló la competencia hubo personal del Servicio Emergencias Tigre (SET) acompañando a los participantes y también puestos de hidratación.