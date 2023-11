Sergio Massa en San Fernando: “La Argentina que viene se construye con el corazón”

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó ayer un acto con vecinos y militantes en San Fernando y de la Zona Norte donde destacó la igualdad de oportunidades y la importancia de construir el futuro de Argentina “con el corazón”.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, estuvo ayer en la Plaza de los Inmigrantes Italianos en San Fernando junto al intendente Juan Andreotti y decenas de vecinos y militantes del espacio de cara a las últimas dos semanas de campaña electoral. En ese conexto, Massa destacó la importancia de la igualdad de oportunidades y la construcción del futuro de Argentina "con el corazón".

En lo que respecta a la atención médica, Massa defendió firmemente la salud pública, señalando que "En un país donde quieren privatizar la salud, nosotros lo que le decimos es que queremos que la salud sea gratuita para que puedan vivir y ser atendidos, el que puede pagar una prepaga, pero también el que no puede pagar y confía en el sistema de salud pública". Además, subrayó que la Argentina debería mantener su enfoque en la solidaridad y no considerar la venta de órganos como opción: "El que puede votar con su documento para ser donante de órganos, no puede entender cómo se habla de venderlos. Eso es una locura".

También se centró en la importancia de los derechos laborales al afirmar: "El 19 se definen cosas muy importantes se define si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas o no, si los trabajadores tienen derecho a la indemnización o no, si los trabajadores tienen convenio colectivo de trabajo o no. Nosotros defendemos el trabajo con derechos, no queremos esclavos en la Argentina, queremos trabajadores bien pagos."

El candidato manifestó su compromiso con los jubilados y jubiladas de Argentina, destacando su decisión de proporcionar un complemento al sistema jubilatorio para igualarlos con los jubilados actuales. "Ese refuerzo de 50.000 pesos por mes que ponemos con fondos de tesoro, es porque creemos que deben vivir dignamente, y además creemos que todavía cobran poco y tienen que cobrar más", subrayó Massa.

En una declaración apasionada, Massa resaltó: "Si hay algo que hace grande a la Argentina es la igualdad de oportunidades, es que el hijo de un laburante o de un desocupado pueda soñar con ser ingeniero, abogado o presidente." Además, hizo hincapié en la importancia de la soberanía nacional al advertir que "quieren privatizar trenes, quieren privatizar el agua y las cloacas, quieren privatizar el asfaltado de las calles. Pero además, peor aún, quieren entregar nuestras Malvinas. La sangre de nuestros veteranos y nuestros caídos no se negocia, las Malvinas fueron, son y serán argentinas."

Finalmente, Massa dirigió un mensaje especialmente a las mujeres, destacando su papel fundamental en la sociedad y su lucha contra la violencia y el autoritarismo. "Quiero que vivamos en un país donde nuestros hijos vayan al colegio con una computadora en la mochila pensando en crecer, estudiar y trabajar. Un país se construye con el corazón", concluyó.