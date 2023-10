La UCR se distancia de los candidatos en el balotaje y critica a Bullrich y Macri

El radicalismo anunció su neutralidad en el balotaje presidencial y señala a Patricia Bullrich por apoyar a Milei, mientras critica a Mauricio Macri. Aseguran que esta actitud pone en peligro la continuidad de Juntos por el Cambio.

El radicalismo decidió hoy que "no acompañará a ninguno de los candidatos" presidenciales en el balotaje, luego de que la jefa del PRO, Patricia Bullrich, anunciara que está a favor del postulante libertario Javier Milei, en un pronunciamiento en el que descalificó a la derrotada dirigente y acusó a Mauricio Macri de "gran irresponsable" y de "querer joder" a Juntos por el Cambio (JxC) .

El jefe del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, y el senador nacional de la línea Evolución, Martín Lousteau, tildaron de "irresponsable" y "vergonzoso" el respaldo de Bullrich a Milei y dijeron que el expresidente Macri "está feliz" porque "desde el principio quiso irse" con el diputado de La Libertad Avanza, que competirá por la Presidencia en segunda vuelta con el candidato oficialista Sergio Massa.

La UCR se pronunció a favor de la neutralidad en el balotaje tras un encuentro encabezado por Morales, quien en conferencia de prensa afirmó que el apoyo de Bullrich "es una falta de respeto hacia nosotros, que no perdonamos", y advirtió que esa actitud "pone en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio".

"La ciudadanía se expresó: la propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando afuera del balotaje. Esto merece reflexión y autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos", afirmó un documento radical titulado "La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos".

Agregó que "los argentinos votaron y son los únicos dueños de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidirá en el balotaje por su preferencia". Y remarcó que "la UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina".

El candidato de Unión por la Patria (UxP) "Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina", afirmó el texto de la UCR, y advirtió que "el extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento".

"Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio", dijo.

Morales, acompañado por Lousteau, dijo que Bullrich "no es quién para hablar por los votantes. Yo la voté y no me representa". Y aseguró que "tanto Patricia como Macri son los responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio".

"Esta posición de Patricia es intolerable, no sé qué acuerdos ha hecho. Me dio vergüenza ajena. Fue vergonzoso. Creo que está afuera de la coalición. Debe haber en estas horas un debate en el PRO. Es una falta de respeto lo que ha hecho Patricia, que no perdonamos", aseguró Morales.

El también gobernador jujeño aseguró que "no rompimos JxC ni lo queremos romper", y catalogó a Macri de ser un "gran irresponsable" por haber hecho "campaña para Milei" antes y después de las PASO.

"Macri está feliz, desde el principio quiso joder a JxC y terminar (junto) con Milei", resaltó, y agregó que el exmandatario "podía haber puesto la cara porque es el generador de esta movida y el responsable de la derrota".

Sin embargo, Morales dijo que hay que "separar" a Macri y Bullrich "del resto del PRO" y puso en relieve que "hay otros sectores" de ese partido que "no se van a dejar llevar de las narices".

Entre ellos, mencionó a quien fue su compañero de fórmula presidencial en las PASO, Horacio Rodríguez Larreta. "Horacio no comparte esta posición y muchos dirigentes del PRO. Quiero rescatar a Lilita (Carrió) también. Mucho del posicionamiento fue de la Coalición Cívica. Acá dos personas (Macri y Bullrich) no se llevan la coalición puesta. Juntos por la Libertad será otro frente", planteó.

Y también ejemplificó con mandatarios provinciales: "Hay que hablar con gobernadores del PRO como Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), que son peronistas", sostuvo, y luego mencionó tener "mucho respeto por Rogelio Frigerio", del PRO, gobernador electo de Entre Ríos.

Lousteau coincidió con Morales al decir que "hay dirigentes" del partido amarillo que "no comparten" el apoyo a Milei y señaló que Bullrich y Macri fueron quienes "decidieron abandonar" la coalición.

"Hablar de Juntos por la Libertad es hablar de que no están más en JxC" indicó, y describió a Milei como "un demagogo indescriptible".

Una de las posturas abordada en la reunión de la dirigencia radical fue el apoyo del partido a Massa, algo planteado por la vicepresidenta de la UCR, María Luisa Storani.

"Mi posición quedó puesta en actas. Teniendo un lugar firme como oposición, pero apoyar a Massa para enfrentar a Milei. Esto no fue acompañado. Es un partido democrático. Lo importante fue que lo debatimos", dijo Storani a Télam.

La dirigente recalcó que no hubo ninguna moción en la reunión del Comité a favor de Milei, a quien "ni loco lo votan los radicales", y dejó entrever que, pese a la neutralidad, habría votos de boinas blancas a Massa.

La reunión de la UCR había comenzado pasadas las 14.15, tras el anuncio de la titular del PRO de apoyar a Milei en el balotaje, acompañada por quien fue su candidato a vicepresidente, Luis Petri, donde explicó que tiene "la obligación de no ser neutral ante el peligro de continuidad del kirchnerismo".

En la sede de la UCR, el titular del bloque de diputados radicales, Mario Negri, dijo que su "mayor preocupación es mantener la cohesión del radicalismo, que no haya implosión".

"Quisiera que no haya implosión de Juntos por el Cambio, pero tengo una preocupación. Estamos viviendo un momento de dificultad pero no es el radicalismo el responsable. Tenemos diez gobernadores y legisladores y tenemos que cumplir ese rol institucional", añadió.

El senador Luis Naidenoff se pronunció a favor de la "libertad de acción" para el balotaje y afirmó que "cuando la patria está en peligro, responsabilidad política".

"Nosotros no ingresamos al balotaje. La gente nos ha dado un rol de oposición. ¿Por qué libertad de acción y neutralidad?. Porque es la sociedad la que tiene que definir. La gente está presa de los extremos. El kirchnerismo quemó las naves y Milei propuso el salto al vacío. Propusimos algo razonable y con equipos y la gente votó otra cosa", dijo.