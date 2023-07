Tigre volvió al triunfo sobre un Vélez que se hunde y con el debut exitoso de Sara como DT

Tigre derrotó a Vélez Sarsfield por 2-1 en el debut exitoso de Juan Manuel Sara como entrenador. El equipo de Liniers se hunde aún más en una crisis institucional mientras Tigre rompe una racha de seis partidos sin ganar en la Liga Profesional (LPF).

En la ciudad de Victoria, el equipo de zona norte puso fin a una racha de seis partidos sin ganar en el torneo local, en medio de la cual perdió su puesto el director técnico Diego Martínez, con los goles de Aaron Molinas (el ex Boca Juniors anotó por primera vez en su carrera) y Miguel Brizuela en contra, mientras que Elías Cabrera descontó para los visitantes.

Por su parte, los de Liniers llevan 13 partidos sin ganar en certamen local y solo ha ganado 3 partidos en el actual torneo, y su entrenador Marcelo Bravo no ha podido modificar el mal funcionamiento del equipo.

Además, Vélez llegó al estadio José Dellagiovanna, con su clima interno conmocionado porque aparecieron pintadas amenazantes en el Centro Ortopédico que encabeza su vicepresidente Adrián Peláez en el barrio porteño de Villa Luro.

La pintada rezaba "Fuera la Cruzada. Renuncien o hay balas. Chorro$",en referencia a la agrupación que encabeza el actual presidente Sergio Rapisarda, denominada Cruzada Renovadora. La Comisión Directiva del club de Liniers repudió el episodio y formuló una denuncia policial.

En Tigre debutaba como DT Juan Manuel Sara, ex delantero de Almirante Brown y Nueva Chicago, que tuvo un extenso recorrido por Europa donde jugó en el Dundee, de Escocia, Coventry City, de Inglaterra; Reggiana, de Italia; Shelbourne de Irlanda; Vaduz y Locarno, de Suiza; Lucerna, de España para finalizar en Ferro, en Argentina.

Como entrenador su primer trabajo fue en 2021 en Deportivo Maipú, Ferro y Estudiantes de Caseros, luego de haber sido ayudante de campo de Diego Martínez en Tigre, durante la campaña de ascenso.

Tigre arrancó mucho mejor, ya que sus jugadores parecieron haberse reencontrado con el libreto que siempre tuvieron con Diego Martínez, de presión alta, buen manejo en el medio, paredes y triangulaciones.

Mientras que Vélez exhibía los mismos problemas de los últimos meses como el poco peso en el mediocampo a la hora de la recuperación de la pelota, la lentitud defensiva y la falta de criterio a la hora de atacar.

El primer tiempo fue entretenido, ambos equipos tuvieron un par de llegadas, pero mientras Tigre mostró falta de precisión en el último pase, los de Liniers mostraron una gran anemia a la hora de la gestación de jugadas en campo rival.

En el segundo tiempo, Marcelo Bravo envió a la cancha a Lucas Pratto y al rapidito juvenil Lenny Lobato, nieto de la gran vedette de los 70 Nélida Lobato, para preocupar a Sara y a todo Tigre.

El encuentro mostró llegadas de ambos equipos y en ese lapso inicial se lució Leandro Burián con una doble tapada ante tiros de larga distancia.

Cuando se cumplía el primer cuarto, Mateo Retegui se tiró a un costado, recibió un lateral, giro, desbordó y metió un centro rasante que Aaron Molinas mandó al fondo de la red, y así convirtió su primer tanto en Primera División.

Un par de minutos después, Vélez metió a varios jugadores en el área, defensores y visitantes pelearon la pelota, entre ellos Lenny Lobato que la robó y tiró un centro que Elías Cabrera mandó al frente de la red.

Sara realizó cambios y Tigre recuperó volumen de juego, aunque el partido era de ida y vuelta con mucho trabajo para Gonzalo Marinelli y Burián. Uno de los cambios fue el ingreso del juvenil Ezequiel Forclaz, otro bajito rapidito y gambeteador, que en el minuto 43 tomó una pelota, desbordó y se metió en el área.

El juvenil de Tigre encaró y metió un centro de rastrón bien endemoniado, y se dio lo que manda el manual, ya que Miguel Brizuela quiso cortar y la mandó adentro con torpeza. El zaguero había ingresado en el equipo de Liniers unos minutos antes por Diego Godín, que sufrió una lesión muscular.

Inmediatamente, Sara evaluó que era importante un triunfo parta levantar el ánimo de sus futbolistas, así que dispuso el ingreso de defensores y volantes de recuperación para garantizar la victoria.

Síntesis

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Brian Luciatti y Lautaro Montoya; Lucas Menossi, Sebastián Prediger, Aaron Molinas y Facundo Colidio; Mateo Retegui y Blas Armoa. DT: Juan Manuel Sara.

Vélez: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Lautaro Giannetti, Diego Godín y Valentín Gómez; Mateo Seoane; Christian Ordóñez, Julián Fernández y Elías Cabrera; Lucas Janson y Abiel Osorio. DT: Marcelo Bravo.

Goles en el segundo tiempo: 16m Molinas (T); 19m Cabrera (VS) y 43m Miguel Brizuela (VS) en contra.

Cambios en el segundo tiempo: 16m Lucas Pratto por Osorio (VS) y Lenny Lobato por Janson (VS); 25m Gianluca Prestianni por Ordoñez (VS) y Juan Méndez por Fernández (VS); 32m Cristian Zabala por Molinas (T); 38m Agustín Cardozo por Prediger (T) y Ezequiel Forclaz por Armoa (T); 39m Miguel Brizuela por Godín (VS); 45m Victor Aguilera por Menossi (T) y Martín Garay por Colidio (T).

Amonestado:; Blondel (T);

Árbitro: Pablo Echavarría

Var: Jorge Baliño.

Cancha: Tigre