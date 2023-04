San Fernando distinguió a Mateo Retegui como Personalidad Destacada por su trayectoria en el fútbol

El Concejo Deliberante de San Fernando nombró a Mateo Retegui, jugador del Club Atlético Tigre y de la Selección Italiana de Fútbol, como “Personalidad Destacada” del distrito por su destacada carrera en el fútbol y por llevar el nombre de San Fernando y del Club Atlético Tigre por todo el mundo.

Por iniciativa del Intendente Juan Andreotti y apoyado por todos los bloques del HCD, se nombró al jugador del Club Atlético Tigre y de la Selección Italiana de Fútbol, Mateo Retegui, como Personalidad Destacada de San Fernando por hacer conocido en el mundo al distrito y al Club.

Al respecto, el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó: “Fue una sesión emocionante por lo que significó para Mateo y para la familia Retegui, y para todos los sanfernandinos a los que nos gusta el deporte. Esta iniciativa fue pensada entre el Intendente Juan Andreotti y los concejales del Frente de Todos, básicamente por la repercusión que tuvo Mateo Retegui en todo este tiempo, el año pasado y ahora en la selección italiana de fútbol que tiene 4 estrellas, y la posibilidad de ser el 9 de esa escuadra, lo que tuvo una importante repercusión para los sanfernandinos”.

“Eso significó que lo eligiéramos como Personalidad Destacada, mención que le hicimos y quedará para siempre, porque nos sentimos orgullosos que por él nombren a San Fernando y al Club Atlético Tigre en todo el mundo. Por eso hoy Mateo Retegui fue nombrado Personalidad Destacada por votación unánime de todo el cuerpo del Concejo Deliberante, y esto a los sanfernandinos nos pone muy contentos”, finalizó Aparicio.

Y Mateo Retegui, el homenajeado, agregó: “Muy contento y agradecido a todo el Municipio de San Fernando por este reconocimiento, y que me acompañe toda mi familia, porque somos todos de la zona. Les mando un saludo a todos los vecinos y a todos los hinchas de Tigre que me dieron una linda bienvenida desde que llegué al club, y al dia de hoy me demuestran su cariño; me hacen muy feliz”.