San Fernando homenajeó a los Héroes de Malvinas con show musical de Nito Mestre

Con un emotivo acto en la Plaza Mitre, el Municipio de San Fernando conmemoró el 41 aniversario de la Gesta de las Islas Malvinas homenajeando a los Héroes de Malvinas, donde se entregaron placas recordatorias a los ex Combatientes sanfernandinos y se presentó un show musical encabezado por Nito Mestre.

En el marco de la conmemoración del 41 aniversario de la Gesta de las Islas Malvinas y del Día del Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas, el Municipio de San Fernando organizó un emotivo acto en la Plaza Mitre para recordar y homenajear a los Héroes contemporáneos de la ciudad.

El evento contó con la presencia de ex Combatientes sanfernandinos, quienes recibieron placas recordatorias del Municipio en reconocimiento a su valentía y compromiso con la Patria.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente Eva Andreotti expresó: “Este es un muy emotivo acto para homenajear a los ex Combatientes de Malvinas. Hoy el Intendente quiso que San Fernando siga reconociendo a sus héroes a 41 años de la Gesta, con el show de Nito Mestre para poder disfrutar con todos los vecinos en la plaza Mitre de nuestro querido distrito junto a conjuntos locales que muestran todo el talento de los sanfernandinos”.

El acto Incluyó un show musical del que participaron Euterpe, la Compañía Gaucha Argentina, Sergio Fasoli y el Ballet Folklórico Municipal.

El cierre del evento estuvo a cargo del reconocido músico y compositor Nito Mestre, quien se mostró agradecido por haber sido invitado: “Yo viví esa época; es un honor para mí poder estar en un homenaje a los ex Combatientes; he conocido a muchos en distintos lugares que me contaron sus historias que la gente debiera conocer, porque son muy fuertes".

“El de hoy fue un repertorio con todos temas bien conocidos, así que el público sanfernandino seguro los disfrutó”, concluyó Mestre.

El Veterano Oscar Schiavoni, Presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, agradeció a todos los presentes: “No hay palabras para expresar la sensación al ver tanta gente que vino a acompañarnos y brindarnos este calor. Estamos acá junto a nuestras familias, hijos y nietos, y es muy lindo. A 41 años de Malvinas, esto nos llena siempre el corazón; por eso, muchísimas gracias a todos”.

La vigilia finalizó a la medianoche con la entonación del Himno Nacional y un minuto de silencio en memoria de los Héroes caídos.

El acto contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, junto a concejalas y concejales; funcionarios municipales, consejeros escolares y representantes de instituciones civiles.