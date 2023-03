San Fernando plantó un árbol en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

La ciudad de San Fernando conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia plantando un árbol en honor a las víctimas de la dictadura cívico-militar que gobernó Argentina en 1976. La Diputada Nacional Alicia Aparicio lideró el acto y destacó la importancia de defender la democracia y la república.

El Municipio de San Fernando recordó el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia con un acto en el que se plantó un árbol en la plaza Pellegrini de Constitución y Colón, contraponiendo la vida en memoria de los desaparecidos y asesinados por la dictadura cívico militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.

La Diputada Nacional Alicia Aparicio encabezó el acto y enfatizó: “Este es un día recuerda lo que no debe volver a pasar en nuestro país. Tener memoria es saber que cada vez que un sector toma parte de las instituciones de poder, la democracia y la república se lastiman. Esta experiencia de hace 47 años debemos tenerla fresca en la memoria son acciones que dañan la democracia y la república por muchos años”.

Y destacó: “Tenemos que trabajar para buscar un equilibrio tal que nunca más un sector se apodere de las instituciones del país en beneficio propio, que después pagamos con destrucción del aparato productivo, falta de trabajo registrado, bienes y vida de muchas familias argentinas que fueron afectadas; no tenemos que permitirlo nunca más. Esta democracia cumple 40 años y debemos resolver nuestros problemas desde el consenso y el diálogo”.

Por su parte, el Director General de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, agregó: “Fue un acto muy emotivo, participaron muchos vecinos, familiares de desaparecidos recordando esa parte tan negra de nuestra historia. A 40 años de la recuperación de la democracia, eso nos pone muy contentos y orgullosos. Estuvieron presentes estatuas vivientes de la agrupación ‘Las Juanas’, narración, lectura de poemas y una interpretación folklórica”.

Junto a la Diputada Alicia Aparicio, participó de la plantación del árbol el vecino Julio César Prado, hermano de María Elena Prado, trabajadora del Municipio desaparecida en 1976. Él contó sobre el homenaje: “Me acerca y veo que a la gente también, eso me pone bien. Estamos todos los que no queremos que esto nunca más se repita. Siempre digo que la democracia que tenemos hoy, gracias a los 30.000 lograron que no esté más la barbarie de la dictadura. María Elena era una chica muy responsable y trabajadora, siempre activa. Un día decidió protestar con sus compañeros, los empezaron a perseguir y se tuvieron que ir de San Fernando hasta que finalmente la desaparecieron sin dejar rastro. Inclusive a mí me persiguieron durante mucho tiempo, hasta tirotearon el frente de mi casa”.

En el acto estuvieron además presentes la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; funcionarios municipales de todas las áreas; el Presidente del Concejo Deliberante Santiago Aparicio junto a Concejales y Consejeros Escolares; familiares de víctimas del terrorismo de Estado; vecinas y vecinos.