Platense sorprendió a Vélez y se lleva un punto del Amalfitani

En un partido correspondiente a la 7ma fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF), Platense (7 puntos) se llevó un punto valioso tras empatar 1-1 con Vélez Sarsfield (9) en el estadio José Amalfitani.

El partido marcó el debut de Ricardo Gareca como entrenador del equipo de Liniers, pero el resultado no fue el esperado.

Abiel Osorio abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo para Vélez, mientras que Nicolás Castro empató el partido para Platense a los 16 minutos del segundo tiempo.

El equipo de Martín Palermo, ubicado en zona de descenso, tuvo una actuación sólida y pudo haberse llevado los tres puntos de no ser por algunas atajadas importantes de Leonardo Burián en el arco de Vélez.

A pesar de la vuelta del ídolo al banco de los relevos, el partido fue chato y tuvo escasas situaciones de gol.

El equipo de Gareca se mostró voluntarioso pero careció de claridad en los últimos metros.

El segundo ciclo de Gareca como DT parecía comenzar con entusiasmo, con el equipo presionando adelante y buscando desequilibrar por las bandas, pero el gol anulado a Lucas Pratto por posición prohibida del VAR frenó el ímpetu de Vélez.

Platense, con distintas bajas por lesiones, logró cerrar filas y achicar espacios para llevarse un punto valioso en condición de visitante.

El equipo de Palermo demostró una gran dinámica y pudo haberse llevado la victoria de no ser por la atajada de Burián en el remate de Ignacio Vázquez tras un tiro de esquina.

"Sabemos que el equipo tiene que seguir creciendo" admite el DT de Platense, Palermo

Martín Palermo, entrenador de Platense, reconoció la necesidad de que el equipo siga creciendo tras el empate 1-1 con Vélez Sarsfield en Liniers por la séptima fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF). En conferencia de prensa en el estadio José Amalfitani, Palermo afirmó: "Sabemos que el equipo tiene que seguir creciendo. Valoramos lo hecho hoy, me voy con buenas sensaciones".

El DT señaló que en el primer tiempo no fueron profundos, pero que en el segundo se liberaron un poco y pudieron haber ganado el partido en alguna jugada de pelota parada. Palermo destacó la actuación del equipo en el tramo final del encuentro, en el que pudieron llevar el partido al lugar que más les convenía ante un rival muy difícil que sabe cómo jugar con la pelota.

En cuanto a la ubicación del equipo en la tabla, Palermo consideró que no es prudente remarcar que asoma actualmente en zona de descenso ocupando el penúltimo promedio. "Falta mucho aún. Y machacar en la cabeza de los jugadores con el tema de la ubicación en la tabla no me parece que sea lo mejor", afirmó.

Por último, Palermo elogió el retorno del mediocampista Ignacio Schor, quien superó una dura lesión en el hombro derecho y volvió a sumar minutos. "Mostró cosas interesantes. Tiene una proyección dentro del club. Es un refuerzo para el plantel si se pone bien desde lo físico", concluyó.

Síntesis Vélez - Platense

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela y Valentín Gómez; Julián Fernández, Christian Ordóñez, José Florentín y Walter Bou; Lucas Pratto y Abiel Osorio. DT: Ricardo Gareca

Platense: Ramiro Macagno; Gonzalo Asís, Ignacio Vázquez, Marco Pellegrino y Sasha Marcich; Franco Díaz, Iván Rossi y Nicolás Castro; Vicente Taborda; Ronaldo Martínez y Nicolás Servetto. DT: Martín Palermo.

Gol en el primer tiempo: 41m Osorio (VS)

Gol en el segundo tiempo: 16m. Castro (P)

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Ignacio Schor por F. Díaz y Franco Baldassarra por R. Martínez (P); 21m. Lenny Lobato por Osorio, Mateo Seoane por Ordóñez y Gianluca Prestianni por J. Fernández (VS); 35m. Elías Cabrera por Bou (VS); 41m. Santiago Castro por Pratto (VS); 46m. Gonzalo Valdivia por Rossi (P); 49m. Mauro Quiroga por Servetto (P)

Amonestados: Valentín Gómez, Prestianni (VS) I. Vázquez, Pellegrino (P)

Estadio: José Amalfitani.

Arbitro: Darío Herrera.