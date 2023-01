En Tigre, se entregaron los títulos del programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES).

La iniciativa del Gobierno nacional se realiza en las 23 provincias del país, con el propósito de que jóvenes y adultos puedan culminar sus estudios, que por diversos motivos se vieron interrumpidos. El intendente Julio Zamora acompañó a más de 300 alumnos y alumnas de todo el distrito quienes recibieron el certificado de finalización académica.



En el Centro Universitario Tigre (CUT), se llevó adelante la entrega de títulos del programa de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES). Junto a autoridades municipales y provinciales, el intendente Julio Zamora acompañó el acto de fin de ciclo de más de 300 alumnos y alumnas del partido y renovó el compromiso de la gestión con la educación pública.

“Estos vecinos y vecinas le pusieron mucha energía al estudio y por eso este título es doblemente valioso. Nos pareció sumamente importante acompañar el acto para, de alguna manera, mostrarles el panorama futuro que tienen en este Centro Universitario Tigre; un establecimiento que cuenta gratuitamente con la Universidad Nacional de las Artes y las materias del CBC para el ingreso a la UBA. Estos son esfuerzos que ha hecho el Municipio de Tigre para brindar más herramientas educativas a la ciudadanía”, expresó el jefe comunal.

Y culminó: “Estamos apoyando a la educación pública en Tigre desde todos los frentes, ya sea en jardines, escuelas y universidades. Desde el Estado local tenemos que estar pendientes de todos los eslabones porque esta es una herramienta igualadora dentro de la sociedad, que genera mecanismos de ingresos al empleo y la formación”.

Con su puesta en marcha en el año 2008 –por el Gobierno nacional- el Plan FinEs se implementa en las 23 provincias del país, permitiendo que mayores de 18 años y adultos puedan volver a retomar sus estudios, que por distintos motivos se vieron interrumpidos. Este dispositivo de reingreso se articula con las ofertas históricas como las escuelas de educación secundaria y los Centros de Educación de Nivel Secundario (CENS).

El acto de fin de ciclo inició por la tarde con el ingreso de las banderas de ceremonia nacional y provincial y prosiguió con la entonación de las estrofas del Himno Nacional. Luego, el intendente Zamora brindó unas palabras, donde destacó el sacrificio de quienes finalizaron sus estudios y renovó el respaldo de la comuna hacia la educación pública.

"Esta es una celebración muy importante, es una forma de garantizar el derecho a la educación secundaria para todos y todas. Esto abre un montón de puertas para que muchos puedan seguir estudiando y conseguir un trabajo mejor”, sostuvo la Inspectora Jefa Regional, Amelia Bressan, y agregó: “Sin el respaldo del Municipio de Tigre este acto no hubiese sido posible. Colaboraron en todo el armado, como también con las medallas y los títulos. El Estado es un todo y estamos trabajando fuertemente entre los Gobiernos local y provincial para fortalecer las políticas públicas”.

Tras las palabras de las autoridades municipales y provinciales, se dio lugar a la entrega de diplomas y medallas para las y los graduados, quienes estuvieron acompañados por sus familias.

“Fue una jornada de mucha alegría junto a alumnas y alumnos que finalizaron gracias al Plan FinEs. Venimos articulando con esta iniciativa muy intensamente en el último año y estamos poniendo a disposición las instalaciones del CUT no solo para este evento sino como una ventana hacia el futuro. Desde el Municipio de Tigre seguimos interviniendo en todos los niveles y modalidades para garantizar ofertas en todo el distrito”, expresó el subsecretario de Educación, Renso Heredia.

FinEs es la oportunidad de cursar materias adeudadas del nivel secundario. Además, el programa se presenta en tres líneas de acción: deudores de materias, trayecto primario y/o secundario. El título es oficial, tiene validez nacional y es gratuito.

Lucas, vecino de Benavídez que culminó sus estudios y fue abanderado del encuentro, dijo: “Estoy feliz, más no puedo pedir. Me llevó mucho esfuerzo terminar pero siempre con el apoyo de mi familia. En su momento no pude seguir estudiando por temas personales y laborales pero el día por fin llegó”. Por su parte Elvira, de 71 años, comentó: “Fue una deuda pendiente conmigo misma. Tuve la posibilidad de anotarme en el FinEs y lo logré. Estoy muy emocionada”.