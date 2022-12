Julio Zamora inauguró la plaza “Madre de los Héroes de Malvinas” en Rincón de Milberg

En Rincón de Milberg, el intendente Julio Zamora junto a la concejala Gisela Zamora inauguró la plaza "Madre de los Héroes de Malvinas", el 79° espacio renovado por el Municipio que ahora cuenta con nuevos juegos, iluminación, parquización y veredas. Durante el encuentro se entregaron reconocimientos a ex combatientes y familiares de veteranos de guerra, a 40 años del conflicto bélico.

El intendente de Tigre presentó el 79° espacio renovado por el Municipio, que ahora cuenta con nueva iluminación, parquización, veredas y juegos inspirados en el crucero ARA General Belgrano.



“Se juntan muchas emociones. Para nuestra gestión una plaza tiene por objetivo siempre a los niños, por eso celebramos que este sea el espacio público N°79 puesto en valor por el Municipio. Eso marca una persistencia de un trabajo profundo durante estos últimos tres años para renovar todo el espacio público de Tigre. Por otro lado, se trata de un evento recordatorio con un homenaje especial a las madres de los héroes de Malvinas, ese es el nombre de la plaza, y simbólicamente al Crucero General Belgrano, que dejó tantas vidas de argentinos valientes en el Atlántico Sur”.

El intendente ratificó su compromiso con la Causa Malvinas y manifestó “la necesidad impostergable que tenemos como comunidad de poner siempre en la agenda ciudadana la recuperación de las islas como uno de los objetivos que tenemos como Nación y eso forma parte también en la agenda del Municipio de Tigre”.

La ceremonia comenzó en horas de la tarde con un show de magia del mago Reymon para el disfrute de todas las familias presentes. En el acto central, el intendente brindó unas palabras a la comunidad y entregó medallas distintivas a ex combatientes y familiares de caídos que subieron al escenario. Luego, el jefe comunal cortó la cinta que dio por inaugurado el espacio ubicado en Camino de los Remeros y Laberinto Borges.

Nélida, madre del veterano y vecino de Benavídez Claudio Roldán, se mostró entusiasmada por la iniciativa e indicó: “Siempre pensé que se habían olvidado de nosotros. Porque yo digo sí, ´ellos fueron a la guerra´, pero nosotros quedamos aquí y solo nosotras sabemos lo que pasamos. Por fin alguien se acordó de que somos las madres de los que fueron a la guerra, sufrimos aquí. Me parece muy bien porque el Municipio se acuerda de sus vecinos”.

La nueva plaza cuenta con sector aeróbico, iluminación led, parquización y nuevas veredas. La atracción central del lugar son los juegos inspirados en el crucero ARA General Belgrano, histórica embarcación de la Armada Argentina recordada por su participación en la Guerra de las Malvinas.

Claudia, viuda del héroe Miguel Ángel Fernández, expresó: “Cada vez que me llaman para algo así vengo. Soy viuda de un combatiente de Malvinas. Los espacios están buenísimos, no me mudaría nunca de Tigre”.

Luego de la inauguración oficial, las autoridades municipales descubrieron una placa con la inscripción “Madre de los Héroes de Malvinas”. También presentaron un banco celeste, que representa el compromiso con las políticas destinadas a jóvenes, y otro de color rojo, en homenaje a las víctimas de violencia género. Para finalizar el acto, el intendente Zamora y los vecinos plantaron un lapacho como símbolo de un pueblo que no se doblega.