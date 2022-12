Evacuaron el Unicenter shopping por una amenaza de bomba

Una amenaza de bomba en el Unicenter Shopping obligó a la Policía a evacuar el lugar, cuando en su interior había cientos de personas, más allá que no se había localizado ningún paquete sospechoso.

Fuentes policiales revelaron que un llamado anónimo al 911, alrededor de las 20:00, alertó por un posible artefacto explosivo en ese centro comercial, situado en la localidad bonaerense de Martínez.

Personal de la Policía de la Provincia y de Bomberos trabajaba en el lugar y estimaban que se trataba de una falsa alarma.

Por el hecho se generó mucho revuelo dentro del shopping ya que se encontraba todavía con gente y con los empleados que trabajan hasta el cierre.

En tanto, las personas que debieron abandonar el edificio exteriorizaron su enojo en redes sociales por tener que hacerlo.

"No salí a festejar a ningún lado, se me ocurrió ir al Unicenter a aprovechar los descuentos por las fiestas, y me comí una evacuación por amenaza de bomba. Argentina, el que se aburre es porque mira hacia otro lado jajaja", escribió un usuario de Twitter.

En la red del pajarito, una mujer relató: "Estaba laburando y mi encargada nos dice ´chicas, vamos a cerrar porque hay una bomba en el shopping´, y cerró todo el Unicenter".

"Operativo estúpido por amenaza de bomba, no te dejan pasar por Edison, pero si das una vuelta de 15 cuadras entras por el otro lado", se quejó otro.

Otro usuario escribió: "Jajajajajaja, alguno que no quería laburar mandó una amenaza de bomba al Unicenter! Con razón escuchaba tanto patrullero y estaban los de tránsito desviando el mismo...".