Qué dijo Van Gaal tras la derrota y la polémica con Messi

El director técnico neerlandés, Louis Van Gaal, eludió esta noche la polémica con Lionel Messi y confirmó su salida del seleccionado de Países Bajos, tras sufrir la eliminación por penales con Argentina en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

El entrenador, de 71 años, dio una versión poco creíble sobre lo ocurrido entre ambos planteles tras la definición, al excusarse con una supuesta ausencia en el lugar donde se produjeron las discusiones.

"No sé qué ha pasado, no estuve ahí. Ha habido un cruce de palabras, pero no puedo decir mucho más", respondió en la conferencia de prensa posterior a la eliminación.

Después de anotar el 2-0 en el segundo tiempo, Messi hizo la seña del 'Topo Gigio' al entrenador y tras los festejos de la clasificación le recriminó por sus dichos previos al partido, en los que minimizó su influencia al no tomar contacto con la pelota.

Sin profundizar al respecto, Van Gaal se limitó a relatar lo sucedido en el partido de hoy y lamentó haber sufrido la segunda eliminación por penales ante Argentina como pasó en las semifinales de Brasil 2014.

"Es doloroso cómo hemos sido eliminados porque hicimos todo para evitar esa situación. Es la segunda vez que me pasa con Argentina en la Copa Mundial", reflexionó el entrenador.

"En los penales nos faltó suerte, son una lotería. Hemos fallado los dos primeros y después estuvimos sujetos a patear con mucha presión, pero aún así pudimos convertir. No nos alcanzó", dijo.

"No tengo ningún tipo de reproche -aclaró-. Perder por penales es mala suerte. Creímos que lo podíamos ganar pero Argentina es un gran equipo, una potencia mundial".

Van Gaal confirmó que no seguirá "ejerciendo el cargo como seleccionador", un puesto que tomó en septiembre de 2021 en reemplazo de Frank De Boer. "He disfrutado mucho de esta etapa, la tercera en el equipo de mi país. Durante todo este tiempo no hemos perdido", destacó sobre una campaña que resumió 14 victorias y 6 empates.

"Los jugadores han luchado hasta el último minuto. Dejo un grupo excelente, es equipo muy unido a nivel personal y futbolístico, con un fuerte espíritu", concluyó.