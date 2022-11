Sandra Mihanovich cantó en San Fernando por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La famosa cantautora brindó un memorable recital en la plaza Mitre en el que repasó sus temas más conocidos. Fue una noche mágica donde además se presentaron diversas propuestas culturales y actividades planteadas por esta temática.

El Municipio de San Fernando adhirió al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y bajo el lema “Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran” organizó en la céntrica plaza Mitre un recital de Sandra Mihanovich, para alegría de un numeroso público, acompañado de actividades para la concientización y propuestas culturales.

Participaron del evento la Diputada Nacional Alicia Aparicio; la Secretaria Nacional de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social, Micaela Ferraro; y la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; junto a más funcionarios locales.

En tanto, la Diputada Nacional Alicia Aparicio expresó: “Fue un día muy especial para las mujeres, y Sandra, una talentosa artista invitada por el Municipio, es una bellísima persona; agradecemos al Intendente Juan Andreotti por acostumbrarnos a estos mimos. Debemos concientizar que nuestra sociedad necesita calma, diálogo y amor; la violencia contra las mujeres es algo que queremos desterrar, porque no le sirve a nadie, y por eso es fundamental que dialoguemos y trabajemos en equipo con el hombre para convencer que la violencia no ayuda a ser buenas personas ni a vivir en sociedad; ‘Ni una Menos’ debe ser realmente un hecho”.

“Seguimos trabajando porque hay mucho para hacer, cambiar y visibilizar. Estos espectáculos sirven para que la sociedad comprenda que la violencia jamás es el camino”, concluyó la Diputada.

Por su parte, Sandra Mihanovich dijo: “Estoy muy feliz, orgullosa y contenta. Esta es mi segunda visita, estuve aquí hace ocho años en un evento con una temática similar; tenemos que insistir con los derechos de la mujer y con la no violencia, recordándolo constantemente. Me hace muy feliz que San Fernando me convoque hoy para celebrar a la mujer. Me encanta estar aquí porque hay mucha movida y muchas cosas lindas que hacen todo el año. Creo que la música siempre es sanadora y hace bien, así que hoy nos encontramos en la plaza para celebrar todos juntos”.

Respecto de la temática contra la violencia de género, se compartieron impactantes y conmovedores testimonios de víctimas. Por ejemplo el de Susana, vecina de Virreyes, quien opinó: “Me parece fabuloso, porque las mujeres no tenemos que ser golpeadas; yo fui golpeada y sufrí mucho. Es terrible porque pasan los años, tengo 63, y es como si fuera ayer. Te enfermás. Como el pegador que tiene su autoestima baja, y entonces rebaja con los golpes a quien está a su lado, porque siente que no puede tener a una persona que lo supere”.