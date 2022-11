Pirelli presentó “Love Letters To The Muse”, el calendario 2023 de Emma Summerton

Love Letters to the Muse, el Calendario Pirelli 2023, realizado por Emma Summerton, se presenta hoy en Milán en el Museo de Arte Contemporáneo Pirelli Hangar Bicocca. La fotógrafa australiana ha dedicado la 49ª edición de The Cal™ a sus musas, es decir, a las numerosas mujeres que, en su búsqueda de inspiración, la han guiado en su camino y en sus decisiones como artista y como persona.

Desde su primera edición en 1964 hasta hoy, Emma Summerton es la quinta mujer que firma el Calendario, después de Sarah Moon en 1972, Joyce Tenenson en 1989, Inez Van Lamsveerde (del dúo Inez y Vinoodh) en 2007 y Annie Leibovitz en 2000 y 2016. Este año es la propia Emma Summerton quien, junto con el director Carlo Alberto Orecchia, ha dirigido el vídeo de presentación del Calendario Pirelli 2023.

"Para el Calendario he querido volver a la raíz etimológica de la palabra musa. En su origen, la musa representaba al propio artista en busca de inspiración", explica Emma Summerton, afirmando que "le fascinan las mujeres que hacen cosas extraordinarias y creativas, mujeres que me han inspirado a lo largo de toda mi carrera y de mi vida, empezando por mi madre". Personas de las que he aprendido mucho: escritoras, fotógrafas, poetas, actrices y directoras. Por tanto, mi idea consistía en rendir homenaje a estas mujeres extraordinarias y crear un mundo en el que representarlas".

El Calendario Pirelli 2023 reúne 28 instantáneas de 14 modelos retratadas con el estilo onírico que distingue a la obra de Emma Summerton.

La elección de estas mujeres no fue fruto del azar. Cada una de ellas tiene afinidades con la musa a la que estaba destinada a representar en los platós instalados en Londres y Nueva York para el reportaje, realizado entre junio y julio. "En mis fotos, la frontera entre el papel que representan las modelos y lo que realmente son no está definida, y todo se funde en un realismo mágico", explica la fotógrafa.

Así, por ejemplo, tenemos a Guinevere Van Seenus, que además de supermodelo también es fotógrafa en la vida real; Lauren Wasser, modelo pero también atleta; Ashley Graham, que en el Calendario representa a la activista, conocida por sus batallas en apoyo de la positividad corporal, y Precious Lee, la narradora a quien le encanta escribir guiones e historias.

Hojeando el Calendario encontramos, por orden de aparición:

Lila Moss - LA VIDENTE (the Seer)

Guinevere Van Seenus – LA FOTÓGRAFA (the Photographer)

Adwoa Aboah - LA REINA (The Queen)

Karlie Kloss – LA EXPERTA EN TECNOLOGÍA (the Tech Savant)

Sasha Pivovarova - LA PINTORA (The painter)

Lauren Wasser – LA ATLETA (the Athlete)

Emily Ratajkowski - LA ESCRITORA (The Writer)

Cara Delevingne - LA PERFORMER (the Performer)

Bella Hadid – EL DUENDE (the Sprite)

Kaya Wilkins - LA MÚSICA (the Musician)

Precious Lee - LA NARRADORA (the Storyteller)

He Cong - LA SABIA (the Sage)

Adut Akech - LA CAZADORA DE SUEÑOS (the Dream Catcher)

Ashley Graham – LA ACTIVISTA (the Activist).