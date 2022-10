Gran Hermano ya tiene sus primeros nominados

Walter, Tomás, Marcos y Agustín son los primeros nominados de Gran Hermano. La casa comienza a mostrar una división de bandos y algunos resquemores en la convivencia.

Uno de los 4 jugadores que están en placa de nominación será salvado el jueves por Martina, la líder de la casa que ganó la prueba y obtuvo tanto ese beneficio como la inmunidad.

Cómo Nominaron Los Jugadores De Gran Hermano

TOMÁS

2 para Coti "porque no tener diálogo y afinidad" y 1 para Marcos, también por "poca afinidad"

NACHO

2 para Walter "porque hubo un par de reacciones y contestaciones que no comparto" y 1 para Marcos porque "me pareció raro, no tuve mucho feeling".

JUAN

2 para Marcos por "estrategia y afinidad" y 1 para Agustín por "estrategia".

MARTINA

2 para Lucila porque "juega falsamente" y 1 para Marcos porque "no habla ni interactúa, no divierte".

THIAGO

2 para Walter y 1 para Agustín. Para el primero los motivos fueron por sus actitudes y la tensión por el accidente en la cocina, y con el segundo fue "porque se quiere hacer que es más que todos".

WALTER

2 para Tomás y 1 para Juan. Los escuché y me dieron bronca. Presionaron a Romina para decirle 'te tenés que sumar con nosotros'. Me sentí mal, es una deslealtad", denunció.

AGUSTÍN

2 para María Laura "porque es con la que menos he podido congeniar y porque no sé si puede aportar a la casa" y 1 para Juan "porque lo noté raro y con actitudes que no me gustaron" fueron los votos de un aparente "estratega en silencio".

JULIETA

"Me encantaría poder nominar a quien no puedo: Martina. Se la pasó durmiendo desde que llegó y no me cayó bien algo que me dijo de mis seguidores", indicó primero la jugadora que dio 2 para Juan y 1 para Tomás. "No sé nada de él" y "no me cabe mucho su actitud y está metido en su personaje" fueron sus motivos, respectivamente.

COTI

2 para Nacho "porque otra persona de su grupo va a estar sí o si" y 1 para Juan "porque sé que Martina va a salvar a uno de ellos".

DANIELA

2 para Tomás "porque siento que fue falso conmigo" y 1 para Walter "por afinidad".

ALEXIS

"Voy a votar a los que menos me darían cosa si se van", avisó. 2 para Walter y 1 para Agustín.

MARÍA LAURA

2 para Walter "porque es con quien tengo menos afinidad" y 1 para Tomás "por el mismo motivo".

LUCILA

2 para Tomás "por una cuestión de manejos y acciones" y 1 para Agustín "por cuestiones de afinidad".

ROMINA

2 para Tomás y 1 para Nacho. "Siento que Tomás me habló un montón y tuve mis cosas, es un juego pero me voy a cerrar más a la gente de corazón y con buenos sentimientos. Nacho no me cae mal pero creo que cuando nos juntamos en un grupo nos sentimos identificados, él se siente identificado con uno con el que yo no me siento identificada para nada", expresó antes de salir llorando del confesionario y hacer catarsis con sus compañeras.

MORA

2 para Agustín "porque creo que no lo van a votar ni que corra riesgo" y 1 para Walter "por una cuestión de convivencia".

JULIANA

2 para Marcos y 1 para Agustín. "Fue difícil pensarlos. Es todo muy reciente. Marcos es porque siento que no he podido charlar ni conectar. Agustín es por lo mismo, no he podido compartir muchos momentos con él como con el resto", explicó.

MARCOS

2 para Tomás "porque vi actitudes que no fueron positivas" y 1 para Nacho "porque van de la mano y no me gustan esas actitudes".

Votación final

Primera nominación de Gran Hermano 2022

12 Walter

12 Tomás

7 Marcos

7 Agustín

5 Juan

4 Nacho

2 Lucila

2 María Laura

2 Coti

1 Romina