Julio Zamora agasajó a más de 800 auxiliares de la educación pública por su labor diaria

En el Polideportivo Mariano Moreno, el intendente de Tigre reconoció a las trabajadoras y trabajadores que garantizan las condiciones alimentarias, de higiene y salubridad en las instituciones escolares del distrito. Los presentes pudieron disfrutar de espectáculos musicales y sorteos.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la concejala Gisela Zamora, agasajaron a más de 800 trabajadoras y trabajadores auxiliares de la educación pública. En el Polideportivo N° 6 Mariano Moreno de Troncos del Talar, destacaron su labor diaria dedicada al bienestar de los estudiantes del distrito.



El jefe comunal, afirmó: "Hacía tiempo que no nos juntábamos con los trabajadores auxiliares, por eso consideramos que este es un encuentro muy importante. Para nosotros es la ratificación de una confianza y un férreo vínculo que tenemos con ellos y ellas. Reconocimos a quienes le dan el desayuno, la merienda y el almuerzo a los estudiantes, y eso tiene que ser valorado porque están al cuidado de los más preciado que tenemos, que son nuestros hijos".



En el encuentro, los presentes compartieron una merienda. Luego, disfrutaron de un show musical del artista local, Leo Ríos. Seguido, se proyectó un video dedicado a las auxiliares de la educación que trabajan en Tigre. El evento continuó con un sorteo de electrodomésticos y concluyó con el espectáculo de la banda Salame y Sandía.



El subsecretario de Educación, Renso Heredia, expresó: "Estamos agasajando a auxiliares de escuelas de Tigre, que cumplen un rol protagónico dentro de la comunidad educativa porque son ellos quienes reciben a los niños, preparan los alimentos, entre otras tareas que acompañan día a día su desarrollo. Después de dos años de pandemia quisimos hacerles este reconocimiento por su trabajo incansable".



Durante el 2022 el Municipio en materia educativa realizó la entrega de más de 1200 uniformes y zapatillas a los auxiliares, renovó mobiliario, comedores y baños de diferentes establecimientos educativos de Tigre y se facilitaron multiprocesadoras industriales.



Milagros, auxiliar del CENS N° 457 de la localidad de El Talar, dijo: "Me encantó el encuentro porque es bueno estar cerca de los y las compañeras. Recibimos la invitación muy contentos y considero que era necesario tener un día como este. Nos merecemos esta actividad y estoy muy agradecida con el Municipio de Tigre".



Teresa, trabajadora de la Escuela Primaria N° 7 del barrio Enrique Delfino, sostuvo: "Siempre soy parte de estos festejos y la pasamos muy bien con todos los compañeros y compañeras. Me encontré con gente con la que había trabajado años anteriores y nos sentimos como una gran familia".