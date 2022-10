Presupuesto 2023: Ministros y funcionarios expusieron en diputados

El cronograma del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal 2023 fue acordado por la titular de la cámara baja, Cecilia Moreau, con todos los bloques con representación parlamentaria.

En el marco de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado nacional Carlos Heller (FdT), se realizó la primera jornada de exposiciones del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración nacional para el Ejercicio Fiscal 2023. Cabe recordar, que la semana pasada lo presentó el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a su equipo. Durante el encuentro, expusieron hasta ahora los ministros Jaime Perzcyk (Educación) y Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación) y el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

Perzcyk brindó precisiones acerca de las principales líneas de inversión en la política educativa. “Fueron acordadas federalmente con el fin de integrar cada vez más a todos los chicos del país, de todos los sectores sociales, reduciendo los niveles de desigualdad”, ponderó. En otro orden, se refirió a la extensión de la jornada escolar: “Es una política central que haya más horas y días en la escuela, fundamentalmente orientados a lengua y matemáticas, asegurando el financiamiento de esta política para que tenga continuidad”, resaltó.

Al dar detalles de su cartera, Filmus afirmó que “Argentina tiene que avanzar en un desarrollo productivo que plantee la capacidad de agregar valor”. Asimismo, subrayó que “el objetivo principal es la federalización de la Ciencia”, ya que el 85% está concentrada en la zona metropolitana o central. Al señalar que el presupuesto “respeta estrictamente las decisiones que tomó este Congreso, en su mayoría en leyes que se votaron prácticamente por unanimidad”, que apuntan a llegar “al 1.04% del PBI de inversión nacional al 2032”.

Complementaron la exposición del Ministro de Ciencia Ana Franchi, del CONICET, y Rubén Geneyro, titular del INTI.

En la continuidad, Pesce, titular del Banco Central, realizó un pormenorizado análisis de la situación del organismo desde que asumió. “El problema económico más grave que tenemos es la pobreza y la desigualdad y no podemos tomar políticas económicas que afecten aún más esa situación”, puntualizó al tiempo que instó a “buscar acuerdo de precios con aquellas empresas que son proveedoras de consumo masivo”, por considerar que “ese el camino para resolver el problema inflacionario argentino”.

Con respecto a la inflación, anticipó que “no esperamos para el año que viene shocks externos y no hay previstas modificaciones bruscas del tipo de cambio, siendo otro elemento que la potencia”. “Creemos que va a haber un proceso de desaceleración inflacionaria que está reflejada en el presupuesto con la estimación del 60%”, detalló.

En tanto Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, destacó que hubo un incremento de 123% en relación al 2021. En cuanto al presupuesto del servicio nacional de manejo del fuego que “es una de las áreas más sensibles del ministerio se incrementó 35 veces el Presupuesto en relación al ejercicio 2019 y se prevé un incremento en 15 mil millones de pesos”.



Respecto a la política vinculada a la gestión del girsu dijo que “hoy estamos en proceso de creación de 8 centros ambientales en distintas ciudades del país y tenemos una planificación de llegar a 15”. En cuanto a la Brigada de control ambiental explicó que le “dimos más competencia a las inspecciones” y destacó la ley de educación ambiental ley Yolanda, la creación de parques nacionales como Islote Lobos y la ampliación del predelta.



En tanto, sobre el financiamiento externo el Ministro manifestó que “hemos incrementado y gestionado créditos internacionales con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades financieras”. “Nuestro reclamo internacional es que los organismos internacionales cumplan a lo que se han comprometido y brinden líneas de crédito para los países en desarrollo”, aseveró.



Por su parte, Flavia Royón secretaria de Energía de la Nación expresó que “los lineamientos fundamentales de la política energética están reflejados en el Presupuesto 2023 y reflejan los objetivos de la cartera”, los cuales son seguridad jurídica y previsibilidad, desarrollo local, soberanía y autoabastecimiento, sustentabilidad, transición energética y desarrollo tecnológico nacional. “Entendemos que el sector energético es fundamental y va a ser uno de los vectores de nuestro país”, dijo. “Energía, Combustibles y Minería, representa el 9.8% del gasto de la Administración Nacional”, explicó.



“El presupuesto para 2023 promueve el desarrollo del sector hidrocarburífero, desarrolla el sector eléctrico diversificando la matriz, promueve la eficiencia energética y redirecciona el sistema de subsidios para asegurar tarifas justas y responsables”, agregó.



En síntesis, la secretaria Royón aseguró que “todas las acciones contempladas en este presupuesto, van dirigidas al logro de la seguridad, eficiencia y sustentabilidad energética para que Argentina nunca más dependa de importaciones de combustibles para la generación de la energía y se convierta en un exportador neto para los mercados regionales e internacionales”.



Asimismo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo manifestó que "el objetivo es producir más y con mayor eficiencia, incorporando tecnología, innovación, economía del conocimiento y desarrollo.Otra cuestión primordial son las economías regionales, por lo que significan en la generación de mano de obra y en el desarrollo de cada provincia", aseguró.



"Las circunstancias del mundo abren las puertas a nuevas oportunidades para nuestra región, y desde la Argentina tenemos el desafío de exportar más y mejores alimentos.Necesitamos producir más y simultáneamente explorar nuevos mercados y oportunidades comerciales en el mundo. El gigantesco potencial productivo de nuestro país no tiene techo", añadió Bahillo.



Por último, José Ignacio de Mendiguren secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación se refirió a los índices de crecimiento en estos años: “Pudimos crecer el año pasado en 10.5 y este año estamos un 11% más que en la industria que la prepandemia”. “Hoy el índice de desempleo es 6.9% el más bajo en los últimos 7 años. Indudablemente sabemos que al que trabaja no le alcanza, Estamos atrás de esto" reconoció pero "la industria hace 28 meses consecutivos que genera empleo”, manifestó.



El presupuesto 2023 busca “apuntalar el crecimiento económico, una estabilización macro, preservar el poder adquisitivo del salario, que no caiga el nivel de actividad ni el de inversión”, agregó.

Además destacó el rol de las pymes: "Vamos a un récord histórico de exportaciones este año", puntualizó.