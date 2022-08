Arjona se prepara para sus shows en el Movistar Arena: cómo será su reencuentro con el público argentino

Luego de meses de espera, faltan apenas dos días para que Ricardo Arjona le de inicio a sus conciertos en el Movistar Arena, en los que se reencontrará con el público argentino. Luego de llevar su Blanco y Negro Tour por toda Europa y de agotar localidades en más de 32 ciudades de Estados Unidos, a partir del 5 de agosto dará una seguidilla de siete conciertos.

El primero, tendrá lugar este viernes. Las entradas están agotados, al igual que las de las funciones del 6, 7, 18, 19 y 20 del mismo mes, pero todavía quedan localidades disponibles para el 10 a través de www.movistararena.com.

"Era Buenos Aires en los años 90. Tenía intercambio en aquel hotel de la calle Suipacha, cantar en el piano bar a cambio de habitación y desayuno. Llegué a cantar en tres lugares distintos la misma noche. Animal Nocturno fue escrito en las calles de Buenos Aires y vería la luz años después. Mis sueños eran de vida corta, los más grandes se vencían a la mañana siguiente. Siempre me quedé con la sensación nostálgica de que nunca volví a vivir esta ciudad como la viví en aquella época", recordó el artista guatemalteco, emocionado por volver a pisar suelo argentino.

"Años después y sin el permiso de la disquera, tuvimos que costear por nuestra cuenta un teatro Lola Membrives que lo cambió todo. No paro de celebrar esta historia que se renueva sin que entienda bien por qué. A veces los sueños adquieren vida propia y se defienden del paso del tiempo. Hoy no me queda más que agradecer el milagro de coincidir", agregó.

En estos shows, no solo repasará los éxitos que cosechó en más de 30 años de carrera, sino que "El Trovador de América" también presentará los discos Blanco y Negro, considerados los más ambiciosos de su carrera. .

El álbum doble fue grabado nada menos que en los históricos estudios Abbey Road de Londres y en su creación, Ricardo se vio atravesado por la situación sanitaria mundial, que lo llevó a hacer cambios hasta alcanzar lo que tanto estaba buscando. .

Blanco fue presentado en 2020 y tuvo un éxito rotundo, pero dispuesto a sorprender a sus fanáticos, el Arjona decidió presentar Negro de a poco: desde 8 de octubre de 2021 se encargó de mostrarle a su público un tema nuevo por semana hasta que, finalmente, el 3 de diciembre sale el álbum completo con seis temas estrenos que completan el disco.

"Allá fuera se venden viaje de 13 minutos al espacio, yo llevo dos años volando en el mío. Este espacio que no tiene color y tampoco perdona con el tiempo. Cuando creí que estaba todo listo, una pandemia detuvo el tiempo", explicó en un video que grabó especialmente para sus fanáticos.

Y agregó: "Siete canciones aparecieron y algo me dice que la historia del disco Negro estaba escrita para no salir como lo iba a hacer. Hoy es el disco que siempre fue pero habrá que agregarle los fantasmas que acecharon en los últimos años".

Para coronar este trabajo, que sin dudas es el más ambicioso hasta el momento, en febrero sacó a la venta el libro Blanco y Negro y, por primera vez, un proyecto musical será trasladado físicamente a su público en este formato, abordando su niñez, su adolescencia, los momentos que lo llevaron a la composición, su testimonio de cómo se hizo el álbum doble y una galería de fotos que muestran todas sus etapas hasta los meses que vivió en Londres para la realización de uno de los proyectos más grandes de su vida.

"El libro Blanco y Negro se añejó en pandemia, no hubo muchas personas que creyeron en el. Nuestra insistencia fue porque creemos que aún hay gente que quiere vivir el viaje completo y escuchar la historia desde que empieza hasta que termina. La música también viene en libros. El tipo del video está feliz, fue su regalo de cumpleaños, aunque tarde, valió la pena", expresó el cantante junto a un video en el que dejó en evidencia que se trata de un libro lujoso.

Este año ha sido intenso para Arjona y el público argentino lo acompaña en cada paso. Sobre todo porque el artista ha marcado un antes y un después en nuestro territorio y tiene el récord histórico de 34 Luna Park, 8 Estadios GEBA, 6 Estadios Boca Juniors, 5 Estadios Vélez Sársfield, 5 DirecTV Arena y 5 Orfeo Superdomo.